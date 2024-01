Hidratante, esfoliante e mais: 11 itens incríveis para utilizar na hora do banho

Confira itens que vão deixar a sua hora do banho muito mais relaxante e completa

Não há nada melhor do que tirar um momento do seu dia para tomar aquele banho relaxante e super completo, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 itens incríveis para você garantir na hora do banho e que vão fazer toda a diferença nos seus cuidados com a pele. Tem de tudo: hidratantes, esfoliantes, sabonetes e muito mais!

Confira itens incríveis para a hora do banho e escolha seus favoritos:

1. Kit Banho Chá branco e Gengibre, Orgânica:

Esse kit é tudo o que você precisa para recuperar as energias após um dia agitado. Elaborado com ingredientes vegetais que cuidam da hidratação da pele, conservam a maciez e perfumam, a caixa possui um sabonete líquido de chá branco e gengibre, dois sabonetes em barra, uma loção hidratante, uma esponja e um pente de madeira.

2. Luva para banho esfoliante, Slow:

Desenvolvida especialmente para auxiliar a higiene e o cuidado com o corpo, essa luva esfoliante remove delicadamente as células mortas da pele e ativa a circulação sanguínea para uma região macia e renovada.

3. Sabonete líquido Óleo de Banho, Nivea:

Feito com 55% de óleos naturais, esse sabonete produz uma espuma cremosa que limpa a pele de forma suave, além de proporcionar uma hidratação intensa, maciez e cuidado único com o corpo.

4. Gel de limpeza facial Effaclar, La Roche-Posay:

Com PCA de zinco, esse gel de limpeza facial possui ação antibacteriana, capaz de controlar a produção de sebo pela glândula sebácea e reduzir a oleosidade. Além disso, a glicerina mantém a hidratação da pele, evitando a sensação de repuxamento.

5. Esponja para limpeza de pele, Océane:

Essa esponja de silicone facilita a limpeza do corpo e garante uma massagem revigorante, além de estimular a circulação sanguínea. Suas cerdas macias limpam os poros, que ajudam a remover as células mortas e outras impurezas da pele.

6. Sabonete em barra TodoDia, Natura:

Este sabonete com alecrim e sálvia promove uma agradável sensação na pele, enquanto limpa e deixa ela mais macia e sedosa. Sua fórmula suave também evita o ressecamento!

7. Sabonete hidratante Detox, Vitamina C, Payot:

Com vitamina C e ácido salicílico em sua fórmula, esse sabonete foi desenvolvido para higienizar e desintoxicar a pele de forma equilibrada, sem agredir a camada protetora. Ele promove hidratação, combate os radicais livres, auxilia na preservação do colágeno e devolve maciez e suavidade à pele.

8. Esfoliante corporal, Nivea:

Enriquecido com pérolas azuis de vitamina E, esse esfoliante corporal ajuda a remover as impurezas e as células mortas da pele durante o banho, proporcionando uma pele mais saudável e radiante.

9. Kit sabonetes, Phebo:

Esse kit conta com sabonetes de glicerina em barra, que deixam a pele muito mais limpa, hidratada e perfumada por mais tempo.

10. Sabonete líquido corporal, Ureadin, Isdin:

Com fórmula sem sabão com menor potencial de irritação ou ressecamento, esse sabonete líquido limpa de maneira eficaz, sem agredir a pele, além de melhorar a hidratação da pele em até 21 dias.

11. Hidratante para banho, Nivea:

Rapidamente absorvido pela pele molhada, esse item tem fórmula com óleo de amêndoas e deixa a pele com sensação macia e perfumada, hidratando profundamente durante o banho.

