Glitter, strass e cor: 13 itens para deixar a maquiagem mais divertida

Considerada uma das séries mais famosas da atualidade, Euphoria conquistou o público com sua narrativa envolvente, looks de arrasar e, claro, as makes de tirar o fôlego. Cheias de glitter, strass e muita cor, as personagens da produção da HBO são as grandes inspirações por trás das maiores tendências de beleza do momento.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 13 produtos incríveis que vão garantir makes de arrasar, assim como as da série! Dá uma olhada:

1. Kit Disco Strass: https://amzn.to/366WGyG