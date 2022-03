Frigobar, vitrola e mais: 6 itens retrô que vão te fazer voltar no tempo

Que tal dar um up na decoração da sua casa e deixar os ambientes com um toque retrô? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão te fazer voltar no tempo. E tem de tudo: frigobar, vitrola, pipoqueira e muuito mais! Dá uma olhada:

1. Frigobar Vintage, Philco: https://amzn.to/3MUuRuw

Com design vintage e elegante, esse frigobar da Philco possui 121 litros de capacidade total, conta com compartimento para latas e controle de temperatura com 7 opções de ajuste.