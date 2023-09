Fone de ouvido: como escolher o seu favorito?

Confira dicas para escolher o seu fone de ouvido e garanta sua opção favorita

Seja para escutar suas músicas favoritas enquanto realiza tarefas diárias, para uso profissional, para atender ligações ou praticar esportes, não há nada melhor do que um fone de ouvido de qualidade para acompanhar na rotina, não é mesmo? Mas como escolher o fone perfeito?

Além de entender em quais momentos ele será mais utilizado no seu dia, é necessário levar em conta seus diferentes modelos, especificações e conectividades. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 opções incríveis de fones de ouvido de diferentes modelos para você escolher seu favorito. Olha só:

1. Fone esportivo sem fio XT80, Lenovo: https://amzn.to/45Xmd7g

Esse fone esportivo possui conexão Bluetooth 5.3, que garante emparelhamento rápido e estável, alto-falantes com fidelidade no som, tecnologia de processamento sem perdas HD, duração de bateria de até 7 horas e estojo com tela LED. Além disso, é à prova d’água para você praticar esportes enquanto o utiliza sem nenhum problema!

2. AirPods 3ª geração, Apple: https://amzn.to/3Lex7Oa

Esse fone possui áudio espacial com seguimento dinâmico da posição da cabeça, para que a experiência sonora seja ainda mais completa e profunda. Sem contar que o som ajusta automaticamente a música aos seus ouvidos e é super resistente à água e à transpiração.

3. Fone de ouvido in-ear Ivor, WB: https://amzn.to/45GxxF1

Este item intra-auricular é tudo o que você precisa em um só: possui ganchos emborrachados integrados para aumentar a segurança em treinos, além de qualidade sonora para você ouvir músicas, fazer ligações e muito mais.

4. Headphone Black, JBL Tune: https://amzn.to/3Z6Dxo2

Com conexão Bluetooth 5.3, esse headphone conta com o renomado som JBL Pure Bass, além de design prático e ergonômico e recarga rápida de bateria.

5. Fone Wireless Highbeat, Philco: https://amzn.to/45GHKS3

Desenvolvido para proporcionar a melhor experiência de áudio - mas sem abrir mão do conforto e da praticidade - este item sem fio garante até 22 horas de bateria, arco e conchas almofadadas, rotatividade de 90° e ajuste de altura, adaptando-se perfeitamente aos seus ouvidos.

6. Fone para jogos Inzone, Sony: https://amzn.to/3LchkiQ

Ideal para os gamers, esse fone conta com som espacial 360 personalizado para jogos, oferecendo detecção precisa do rival. Possui tecnologia de cancelamento de ruído de sensor duplo, almofada de cabeça macia, certificação Discord (com comunicações claras através de um microfone flexível flip-up boom com função de mudo) e até 32 horas de jogo contínuo a partir de uma única recarga.

7. Fone de ouvido, Silensys: https://amzn.to/45IwAMw

Com cancelamento de ruído ativo ANC, você poderá ficar longe de sons distrativos e mergulhar em suas músicas, filmes ou vídeos. Este fone conta com drivers de abertura grande personalizados de 45 mm, microfone embutido premium e tecnologia Bluetooth 5.0.

8. Fone de ouvido sem fio, Philips: https://amzn.to/483aWEa

Este fone sem fio possui controle sensível ao toque, sendo responsivo e fácil de usar. Possui, também, emparelhamento inteligente (que permite encontrar um dispositivo Bluetooth automaticamente), estojo de carregamento e até 18 horas de reprodução sem necessitar de recarga.

