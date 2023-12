Difusor, desinfetante e mais: 7 itens de limpeza indispensáveis para ter em casa

Confira dicas de produtos para deixar a casa brilhando neste fim de ano

Poder receber amigos e parentes em casa para celebrar o fim de ano é um momento super especial, não é mesmo? E para isso, manter os ambientes organizados e limpos é fundamental! Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtinhos que vão te ajudar a deixar cada cômodo ainda mais brilhante e pronto para receber pessoas queridas. Tem de tudo: difusor, desinfetante, repelente, lava-louças e muito mais!

Confira nossas dicas de produtos e garanta os seus:

1. Limpeza Pesada Power Fusion, Veja: https://amzn.to/3uPoNyY

Criados para cumprir múltiplas funções e com sua poderosa fórmula, este produto restaura o brilho, garante uma secagem rápida e remove as sujeiras mais difíceis - sem deixar manchas!

Reprodução/Amazon

2. Spray de ambientes Bom Ar, Air Wick: https://amzn.to/46LPP7K

Feito com óleos essenciais e com fragrância de lavanda e lírio do vale, esse spray de ambientes neutraliza os maus odores e garante um perfume fresco e natural ao ambiente.

Reprodução/Amazon

3. Difusor elétrico Bom Ar, Air Wick: https://amzn.to/41aGk0G

Com fragrâncias de lavanda e gerânio, esse difusor oferece perfumação contínua por todo o ambiente por até 90 dias (sendo 12 horas por dia na intensidade mínima), além de trazer tranquilidade, acolhimento e bem-estar para o seu lar.

Reprodução/Amazon

4. Desinfetante líquido Power Plus, Harpic: https://amzn.to/47Og1ji

Não é mais preciso tanto esforço para manter os banheiros sempre limpos e cheirosos! Esse desinfetante possui fórmula eficiente com 10 vezes mais poder de remoção de manchas, além de acabar com 99,9% dos vírus e bactérias.

Reprodução/Amazon

5. Tabletes lava-louças, Finish Powerball: https://amzn.to/3RaTwhp

Esse detergente em tabletes é ideal para ajudar a lavar a louça com maior praticidade na máquina, gerando economia de tempo e água.

Reprodução/Amazon

6. Polidor de metais, Silvo: https://amzn.to/3Gym4N2

Para que os talheres fiquem ainda mais brilhantes, esse produto é ideal. Ele limpa a prataria e o inox sem riscar os materiais!

Reprodução/Amazon

7. Repelente elétrico líquido, SBP: https://amzn.to/3uOAKVE

Super eficaz, esse repelente mantém afastados os pernilongos e mosquitos na época mais quente do ano, durante 8 horas, por até 45 noites.

Reprodução/Amazon

