Dia dos Namorados: 7 ideias de presentes que vão conquistar as apaixonadas por beleza

Com os óleos de buriti, babaçu e semente de crambe, manteigas de cupuaçu e murumuru e proteína de amêndoa doce, a Magic Butter da Abela Cosmetics promove um tratamento completo para cabelos ressecados, porosos e danificados. Além de hidratar profundamente e repor nutrientes, aminoácidos e lipídios, ela evita a quebra dos fios e pontas duplas.

O Dia dos Namorados já está chegando e, para te ajudar a acertar em cheio na hora de escolher o presente para a pessoa amada, preparamos uma lista com 7 produtos incríveis que vão conquistar todas as apaixonadas por beleza! E tem de tudo: máscara capilar, perfumes, paleta de sombras e muuuito mais. Dá uma olhada:

Sofisticado e refrescante, Jimmy Choo Floral representa perfeitamente um buquê delicado. Com uma fragrância florescente e feminina, ele promete conquistar!

3. Escova Secadora Soft, Britânia: https://amzn.to/3Mui7JD

Com 3 temperaturas, 2 velocidades, sistema íon tourmaline, cerdas com pontas emborrachadas e revestimento em cerâmica, essa escova secadora da Britânia possui 1200W de potência, é super prática e garante um cabelo com efeito de salão.