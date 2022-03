Dia a dia: 7 produtos que não podem faltar na sua bolsa

Hidratante labial, álcool em gel e outros itens essenciais para a rotina de cuidados

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 18h00

Alguns produtinhos são essenciais na rotina de cuidados, não é mesmo? E para te ajudar a tê-los sempre por perto, preparamos uma lista com 7 itens que não podem faltar na sua bolsa. E tem de tudo: hidratante labial, álcool em gel, escova de cabelo e muito mais! Dá uma olhada: 1. Sabonete em Folhas Limão Blister, Sop2Go, Océane: https://amzn.to/3IosKf2 Prático e inovador, cada folha de sabonete Sop2Go da Océane se dissolve facilmente em contato com água. Com o tamanho ideal para levar a qualquer lugar, o produto conta com fragrância de limão e proporciona sensação de frescor.

Reprodução/Amazon

2. Folhas Removedoras de Oleosidade, Ricca: https://amzn.to/3ufN9hd Fácil de usar, este item da Ricca remove a oleosidade e o excesso de brilho da pele sem borrar a maquiagem. Legal, né?

Reprodução/Amazon

3. NIVEA Hidratante Labial Cereja Shine: https://amzn.to/3IvYtuW Enriquecido com óleo de jojoba e abacate, esse hidratante labial da NIVEA conta com pigmentos brilhantes, aroma de cereja e cor suave. Com textura cremosa, ele realça os lábios e promove hidratação profunda por 24 horas.

Reprodução/Amazon

4. Óleo Wella Oil Reflections Light: https://amzn.to/3imPOAp Formulado com óleo da semente de camélia e extrato de chá branco, o Oil Reflections Light da Wella proporciona movimento, maciez e luminosidade instantânea ao cabelo. Além disso, conta com proteção térmica.

Reprodução/Amazon

5. Amor na Amora Desodorante Colônia, Quem Disse, Berenice?: https://amzn.to/3qlRnD6 Esse perfume de bolsa da Quem Disse, Berenice? possui uma fragrância super feminina e delicada, que pertence à família olfativa Oriental Frutada. Doce e confortável, ele promete deixar a sua marca aonde quer que você vá!

Reprodução/Amazon

6. Álcool em Gel - Pêssego, KISS NEW YORK: https://amzn.to/3D3z5f2 Com uma fragrância deliciosa de pêssego e esferas hidratantes ricas em Vitamina E, esse álcool em gel da KISS NEW YORK elimina 99.9% das bactérias e mantém as mãos hidratadas.

Reprodução/Amazon

7. Tangle Teezer The Original, Pink Fizz: https://amzn.to/36lcOgx Com design compacto e indicada para todos os tipos de cabelo, essa escova da Tangle Teezer desembaraça facilmente os fios sem quebrar, promove brilho e não deixa o cabelo frisado.

Reprodução/Amazon