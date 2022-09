Dia das Crianças: 5 jogos incríveis para presentear os pequenos

Selecionamos 5 jogos que vão garantir a diversão da criançada

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 16h00

O Dia das Crianças já está chegando e, para te ajudar a garantir o presente ideal, preparamos uma lista com 5 jogos incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e vão garantir muita diversão e aprendizado para os pequenos. Dá uma olhada: 1. Geomundo: https://amzn.to/3Sk6AAf Geomundo reúne muita diversão e aprendizado. Com 375 perguntas de 5 categorias diferentes, com ele, as crianças podem explorar diversos territórios e aprender curiosidades sobre países, cidades e monumentos. Para brincar é necessário 2 a 4 participantes a partir dos 10 anos de idade.

2. Conhecendo Os Animais: https://amzn.to/3E1ZvA6 Indicado para crianças a partir dos 3 anos, o jogo Conhecendo os Animais ajuda os pequenos a ampliarem o vocabulário ensinando os nomes dos animais e onde vivem.

3. Palavra Secreta: https://amzn.to/3BOeWcC Perfeito para se divertir com os amigos e com a família, o objetivo do jogo é verificar todas as pistas e tentar acertar a palavra secreta. Indicado para crianças a partir dos 7 anos, o jogo é ideal para partidas de 2 a 4 jogadores.

4. Explorando o Brasil: https://amzn.to/3Rhc0Ld O jogo Explorando o Brasil deve ser jogado entre 2 a 6 pessoas a partir dos 8 anos. Com ele, além de se divertir é possível aprender e testar os conhecimentos sobre as capitais, estados e muito mais.

5. Lince Alfabeto: https://amzn.to/3xSL3X9 Em Lince, quem achar as figuras sorteadas no tabuleiro mais rápido vence. Nesta versão, o jogador poderá utilizar as iniciais de cada figura para localizar no tabuleiro. O jogo é indicado para 2 jogadores a partir de 5 anos.

