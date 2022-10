Cuidados capilares: 6 produtos incríveis que você precisa conhecer

Deseja potencializar a sua rotina de cuidados capilares? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão fazer a diferença no seu cabelo desde o primeiro uso. E tem de tudo: sérum, creme de tratamento e muuito mais!

Dá uma olhada:

1. Máscara Drama Queen Coco, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3TJAyOO

Indicado para cabelos secos e fragilizados, a Máscara Capilar Drama Queen Coco da Lola Cosmetics possui fórmula vegana enriquecida com água de coco e manteiga de karité.