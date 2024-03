Casa inteligente: confira itens com até 30% off na Semana do Consumidor

Fechadura digital, Echo, interruptor inteligente e muitos outros itens em oferta para o dia a dia

Que tal tornar a sua casa mais inteligente, prática e tecnológica? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 10 eletrônicos para você adquirir e que vão fazer toda a diferença no seu dia. Ah, e a melhor parte é que todos estão com ofertas imperdíveis na Semana do Consumidor!

Confira nossa seleção e escolha seus favoritos:

1. Fechadura digital FR101, Intelbras: https://amzn.to/3VcaVde

Descrição do produto: aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca | Alarme antiarrombamento | Teclado touch screen | Aplicação de sobrepor adaptável a vários tipos de portas | Abertura por senha | Programação de até 4 senhas diferentes | Sensor programável.

2. Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/3IBhte0

Descrição do produto: tela sensível ao toque de 8” | Imagem HD de 1280 x 800 pixels | 2 alto-falantes de 2,0” | Câmera de 13MP com enquadramento automático | Integração com Alexa | 4 microfones | Dimensões de 200mm x 135mm x 99mm | Controles de privacidade.

3. Interruptor inteligente, Steck: https://amzn.to/3TyGjkN

Descrição do produto: acionamento via Wi-Fi | Toque sensível | Compatível com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED | Formato 4x4” | Comando de voz via Alexa ou Google Assistente | 6 módulos.

4. Painel de LED inteligente, Ekaza: https://amzn.to/3VipDQ2

Descrição do produto: painel LED inteligente | 18W de potência | 1.500 lumens | Ajuste de temperatura do branco conforme necessidade | Função “Memória” | Cronograma e Biorritmo programáveis | Painel inteligente RGB | Função Ritmo da Música.

5. Câmera inteligente interna, Intelbras: https://amzn.to/3vcdz89

Descrição do produto: conexão Wi-Fi | Acesso remoto | Áudio bidirecional | Inteligência artificial | Gravação em nuvem | Gravação com qualidade full HD | Cartão Micro SD até 256GB.

6. Smart controle universal, Tramontina: https://amzn.to/3x0JlFz

Descrição do produto: comando de voz via Alexa ou Google Assistente | Acionamento via Wi-Fi | Acionamento remoto | Infravermelho | Controle pelo celular.

7. Alimentador automático, Ekaza: https://amzn.to/3TeNJZa

Descrição do produto: capacidade de 4 litros | Comporta aproximadamente 1,5kg de ração | Filtro dessecante que mantém a ração fresca e sem umidade | Câmera de 2K que grava e reproduz áudio | Conexão Wi-Fi 2.4Ghz | Compatível com Alexa e Google Assistente.

8. Smart lâmpada, Positivo Casa Inteligente: https://amzn.to/3Pl2yYS

Descrição do produto: iluminação branca (quente e fria) e RGB (até 16 milhões de cores) | 9W de potência | 806 lúmens | LED | Bivolt | Compatível com Alexa e Google Assistente | Ajuste de intensidade | Controle pelo aplicativo | Timer programável | Controle de temperatura.

9. Fechadura digital de embutir, Elsys: https://amzn.to/43fKV2w

Descrição do produto: Wi-Fi | Abertura via biometria, senha numérica e aplicativo | Compatível com Alexa | Criação de senhas temporárias | Funcionamento através de pilhas | Recursos de emergência em casos de bateria fraca.

10. Echo Pop + Smart plug Positivo: https://amzn.to/43gJTU0

Descrição Echo Pop: conexão com Alexa | Pequeno e compacto | Controle da música por voz | Definição de timers, informação de previsão do tempo, leitura de notícias e muito mais | Barra de luz que funciona quando o dispositivo detecta a palavra “Alexa” | Desenvolvido para proteger sua privacidade.

Descrição Smart Plug: conexão por aplicativo e Wi-Fi | Compatível com Alexa e Google Assistente | Utilize comandos de voz para controlar a sua casa | Pode controlar ventiladores, luminárias, cafeteiras, geladeiras, torradeiras e muito mais.

