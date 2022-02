Cadeirinha, sling e muito mais: 7 itens para o passeio do bebê

Selecionamos 7 itens que vão garantir mais conforto e segurança para o passeio dos pequenos

Que tal deixar a hora do passeio do bebê mais prática, segura e super confortável? Para ajudar todas as mamães e papais de plantão, preparamos uma lista com carrinho, cadeirinha, sling, tela protetora e outros itens essenciais que vão conquistar a todos! Dá uma olhada:

1. Cadeirinha Multifix, Safety 1st: https://amzn.to/3b4PH9N

Com sistema de proteção lateral, 4 posições de inclinação e ajuste de altura simultâneo ao cinto de segurança, essa cadeirinha é super confortável e acompanha todas as fases do seu filho. Legal, né?

2. Espelho Back Seat, Safety 1st: https://amzn.to/3sTvJX3

Fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, esse espelho permite que você veja o bebê enquanto dirige. Rotaciona 360°, permitindo o ajuste do melhor ângulo para garantir a segurança dos pequenos. Além disso, possui mecanismo antitrepidação.

3. Wrap Sling Mescla: https://amzn.to/34Q3S2d

Prático e super aconchegante, o sling é feito com costura dupla reforçada, tecido antialérgico e acompanha um manual com passo a passo de uso.

4. Travel System Reverse, Cosco: https://amzn.to/3r9Jdfa

Ideal para crianças de até 15kg, esse carrinho possui assento reclinável até 180º, alça revers que permite passear com a criança virada para os pais ou para o mundo e ainda acompanha um bebê conforto.

5. Tela Protetora para Sol Trenzinho, 2 Unidades, Chicco: https://amzn.to/3H8KL0r

Com duas ventosas, essas telas de proteção são super fáceis de fixar na janela do carro. Além de criar um ambiente agradável e confortável, elas bloqueiam os raios solares nocivos à pele do bebê.

6. Baby Carrier Supreme Comfort 4 em 1, NUK: https://amzn.to/3b4AcyB

Com encosto reforçado em tecido antitranspirante, este item funciona como um transporte de bebês super confortável e prático. Com 4 posições diferentes, ele possui travas e reguladores seguros.

7. Bolsa mochila maternidade, Land: https://amzn.to/3uSJoOu

Com 5 bolsos externos e 6 compartimentos internos, essa mochila de maternidade é feita em material de alta resistência, possui alças acolchoadas e confortáveis, também pode ser usada como bolsa de mão ou pendurada no carrinho do bebê.

