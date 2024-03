Beleza: 15 itens de cuidados pessoais em oferta na Semana do Consumidor

Creme facial, protetor solar, séruns e muitos outros itens para garantir na Amazon

Que tal renovar a sua rotina de cuidados com a pele e o cabelo? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 15 itens de beleza que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. E a melhor parte é que todas elas estão em oferta no site da Semana do Consumidor da Amazon! Demais, né?

Confira e escolha seus produtos de beleza favoritos:

1. Gel de limpeza facial Actine, Darrow: https://amzn.to/3IE1UlF

Com vitamina C e ácido salicílico em sua fórmula, esse gel facial ajuda a reduzir acnes e cravos, diminui a oleosidade e os poros dilatados e garante uma limpeza profunda.

2. Sérum noturno Revitalift Retinol, L’Oréal Paris: https://amzn.to/494s9N6

Com retinol puro, esse sérum noturno ajuda a melhorar a textura da pele, uniformizar o tom e corrigir até as rugas mais profundas, garantindo uma epiderme mais suave, macia e radiante.

3. Creme antissinais Q10, Nivea: https://amzn.to/3TqZGv8

Indicado para peles sensíveis, esse creme reduz rugas e linhas de expressão a partir de duas semanas de uso, proporciona hidratação intensa e firmeza.

4. Hidratante facial Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3vnyepM

Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse item hidrata a pele intensamente por até 48 horas, controla a oleosidade e possui uma textura super leve de water gel.

5. Água micelar, Garnier: https://amzn.to/3TqZQTg

Com vitamina C em sua fórmula, esse item limpa, demaquila, reequilibra, hidrata, diminui a oleosidade e garante efeito matte na pele. Suas micelas atuam como imãs que capturam e eliminam impurezas, maquiagem e oleosidade, entregando uma limpeza facial completa.

6. Acidificante Densidade, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3Po3k7P

Formulado especificamente para equilibrar o pH dos fios e proteger contra os danos dos processos químicos, esse acidificante garante reparo imediato e proteção contra as agressões.

7. Óleo disciplinante Liso Mágico, Lowell: https://amzn.to/3Po3jAN

Com óleo de amaranto em sua fórmula, esse item disciplina as madeixas, sela imediatamente os fios e garante um brilho 3D.

8. Dream Cream, Lola Cosmetics: https://amzn.to/4a94lZP

Indicada para cabelos secos e rebeldes, essa máscara possui efeito antioxidante e regenerativo, restaurando e recuperando cabelos expostos à tintura. Além disso, proporciona maciez, hidratação e brilho aos fios.

9. Secador de cabelo, Philco: https://amzn.to/3PoHXD4

Esse secador possui duas opções de velocidades e três temperaturas, função “Cool Shot” e jato de ar frio. também acompanha bocal concentrador e difusor para a modelagem das madeixas.

10. Protetor solar Tone Up UV Essence, FPS50, Skin Aqua: https://amzn.to/4afv46e

Com textura leve, esse protetor solar possui micro pérolas de lavanda que realçam a luminosidade da pele e neutralizam tons amarelados. Além de proteger o rosto, é formulado com ingredientes hidratantes que restauram a umidade da epiderme.

11. Kit Revival, Braé: https://amzn.to/3TmlVlE

Ideal para resgatar cabelos intensamente desestruturados e danificados, esse kit completo acompanha um shampoo, um condicionador e uma máscara reconstrutora.

12. Kit Trio Skincare, Principia: https://amzn.to/3VjjdAb

Esse kit conta com três séruns de alta eficácia: um com vitamina C + ácido ferúlico, um com retinol + vitamina E e um com ácidos hialurônicos. Promovem hidratação, aumentam a firmeza e elasticidade da pele, reduzem e uniformizam a pigmentação, suavizam rugas e linhas finas e muito mais.

13. Shampoo a seco So Fresh, Braé: https://amzn.to/3Tj8Nh9

Ideal para cabelos oleosos, esse shampoo a seco limpa instantaneamente o couro cabeludo e os fios, sem deixar resíduos esbranquiçados. Práticos e eficientes, promove ação 4 em 1: limpa, higieniza, protege e hidrata os fios sem causar ressecamento.

14. Shea Sugar Scrub, Tree Hut: https://amzn.to/3Thpj1d

Este esfoliante corporal é formulado com manteiga de karité, açúcar real, abacaxi e uma variedade de óleos naturais (como de coco, prímula, abacate, macadâmia, amêndoa doce e laranja). Clareia e uniformiza o tom da pele, hidrata, suaviza e remove a pele morta para que ela fique ainda mais macia e suave.

15. Creme facial pele de porcelana, Kokeshi: https://amzn.to/3IEeWzv

Esse creme facial de uso noturno uniformiza e hidrata a pele, possui efeito anti-acne, previne o envelhecimento precoce, conta com ação antioxidante e melhora as rugas e linhas finas.

