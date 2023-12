Autoajuda, romance e mais: 11 livros mais vendidos da Amazon para você garantir

Confira os livros mais vendidos do site e escolha seus favoritos

Se você está procurando novos livros incríveis para ter na estante e começar o ano com o pé direito, não pode perder essas dicas! Selecionamos 11 obras que estão entre as mais vendidas do site da Amazon para você conhecer e escolher as melhores. Tem de tudo: autoajuda, suspense, romance e muito mais!

Confira e escolha seus livros favoritos:

1. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3S1p0IE

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente, e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

2. Antes que o café esfrie, de Toshikazu Kawaguchi: https://amzn.to/3GYBlXx

Em uma ruazinha estreita e silenciosa de Tóquio, num subsolo, existe um estabelecimento que, há mais de 100 anos, serve um café cuidadosamente preparado. Além disso, uma estranha lenda urbana conta que, ali, os clientes podem fazer uma viagem no tempo. Neste livro, conhecemos quatro pessoas que precisam viver essa experiência. Mas a jornada envolve riscos e possui regras: no passado, você só poderá encontrar pessoas que já estiveram no café; os clientes têm que se sentar numa cadeira específica e não é possível se levantar durante a viagem; nada que for feito ou dito mudará o presente; é preciso voltar antes que o café esfrie.

3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3tBG1j1

James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégias práticas que o ensinarão como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Seu método é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis. Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação.

4. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/48veP4g

Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

5. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/479kNGY

Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

6. Imperfeitos, de Christina Lauren: https://amzn.to/3NK7g1D

Olive se sente como a gêmea azarada da casa. Mas o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de um desastre, já que todos os convidados da festa de casamento da irmã sofrem com intoxicação alimentar… menos ela e Ethan, o irmão do noivo, que também ficou de fora desse pesadelo. Então, a irmã de Olive propõe a eles que aproveitem a viagem de lua-de-mel, que não é reembolsável, para uma ilha do Havaí. Mas há um “pequeno” problema: Olive e Ethan são inimigos mortais e precisarão dividir a mesma suíte.

7. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3vh86Nb

A maneira como lidamos com o dinheiro ― finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios ― costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer. A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz.

8. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/41Abxup

Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, ele mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo-as se sentirem mais seguras, abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

9. Minha vida fora de série - 5ª temporada, de Paula Pimenta: https://amzn.to/4aCJuP6

Depois de mudar completamente o rumo de sua vida, Priscila embarca para Nova York determinada a deixar o passado para trás e acaba conquistando bem mais do que esperava. Amizades, uma carreira promissora, novos amores... mas será que isso é suficiente para curar seu coração, tão machucado em consequência de suas próprias atitudes? Ou será que apenas um par de olhos tristes poderia lhe trazer de volta a felicidade?

10. Verity, de Colleen Hoover: https://amzn.to/41FelGC

Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, quando um terrível acidente interrompe suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história. E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa em seu escritório de Verity, e lá encontra uma autobiografia onde a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente - incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal.

11. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/41FeMAK

Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, você precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

