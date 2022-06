7 livros para aquecer a mente e o coração

Selecionamos romances que prometem esquentar a energia dos leitores na estação mais fria do ano

Nada mais caloroso do que uma paixão correspondida. Se na vida real, nem todos são privilegiados com um relacionamento de tirar o fôlego, a literatura é um dos meios para aproveitar dos benefícios de um bom romance. Pensando nisso, para garantir os corações quentinhos neste inverno que começa no próximo dia 21, selecionamos sete romances que prometem esquentar a energia de cada leitor na estação mais fria do ano. Confira: 1.O fio que nos une: https://amzn.to/3tBOa3Y Se existisse um fio invisível que unisse almas gêmeas e uma pessoa tivesse a missão de aproximá-las, como uma espécie de cupido? Este romance contemporâneo da escritora Deborah Strougo apresenta a protagonista Letícia, uma jovem mulher em luto que é surpreendida com essa curiosa tarefa do destino. A obra fala sobre luto, aceitação, retorno à vida e um grande amor. É sobre as muitas possibilidades após uma perda e a certeza de que todos, sem exceção, merecem viver intensamente seu destino.

2. Um de nós foi feliz: https://amzn.to/3zBqvEx

O inverno na Alemanha é o cenário do romance do escritor Paulo Stucchi. No momento em que o nazismo ergue-se silencioso e cruel, um menino enfrenta as dificuldades comuns da adolescente antes de se tornar um homem. Hitler ameaça não apenas a paixão juvenil do personagem, mas também toda a liberdade do país.

3. Mulherzinhas: https://amzn.to/3xTzAqV

O clássico Louisa May Alcott é um romance histórico que se passa no auge da Guerra Civil Americana. No enredo, a jornada de amadurecimento de quatro jovens irmãs: Meg almeja um bom casamento, Beth quer apenas ajudar os pais nos cuidados do lar, Amy sonha com riqueza e status, enquanto a impulsiva Jo deseja ser escritora ― em uma versão semibiográfica da própria Alcott.

4. O Canto do Cisne: https://amzn.to/3mOnxET

Ambientado na gelada Curitiba, o lançamento da escritora Marisol F. questiona qual é o limite do amor. Terá o jovem Hugo assassinado a namorada ou ele foi preso injustamente?! O caso é o fio condutor da narrativa, além de outro crime nunca esclarecido: quem matou Grace, o grande amor da vida de um dos personagens?

5. Benjamin: https://amzn.to/3MS3obF

Os irmãos Valentini foram marcados por uma tragédia na infância e estão afastados há muito tempo. Benjamin, o irmão mais velho, após sofrer uma desilusão encontra uma aliada, a jovem insegura e apaixonada por livros Rayanne Vilar. Em meio a tantos mistérios e segredos, o amor familiar parece se renovar tanto quanto o amor entre um homem e uma mulher.

6. Sobre Pedras e Flores: https://amzn.to/39oV5GN

Isaac se encontra em um momento conturbado ao enfrentar as consequências de seus atos que levaram seu casamento a desmoronar aos poucos. Até que, em uma noite sem rumo, encontra Elias, que encara suas próprias dúvidas quanto à sua carreira e as ausências que finge não sentir. O encontro pode ter desdobramentos inesperados quando o acaso os coloca frente a frente mais uma vez.

7. A ilha e o espelho: https://amzn.to/3zBjIdN

A trama de Fausto Panicacci dialoga com variados ramos da arte, entrelaça memória, empatia, ganância, encontros e desencontros. Uma história inspiradora com reflexões sobre o valor da amizade, a multiplicidade de olhares e a dignidade da vida humana.

