5 sinais de que seu cabelo precisa de queratina

Elemento-chave para um cabelo saudável, a queratina é uma proteína formada por 15 aminoácidos, sendo a cisteína a mais predominante. A função da queratina no cabelo é proteger e preservar os nutrientes contidos dentro dos fios, bem como impedir a perda de água dentro da haste capilar e fornecer mais brilho.

Danos externos como o uso de chapinha, secador, babyliss, radiação solar, coloração e descoloração degradam a queratina ao causarem a abertura das cutículas e, consequentemente, deixam o cabelo frágil.

Quer saber como descobrir se o seu cabelo necessita de um tratamento com queratina? Saiba cinco sinais que identificam o problema:

1. TESTE SIMPLES

Passe as pontas dos dedos indicadores e polegares da raiz às pontas do seu cabelo para sentir a textura. Observe se os fios estão quebradiços, ressecados e ásperos. Qualquer uma destas características simboliza danos na camada externa do fio, o que sinaliza a falta da proteína.

2. CABELO FRAGILIZADO E POROSO

O seu cabelo está sem brilho, poroso ou frágil? Nestes casos, a falta de queratina resulta em fios sem elasticidade ou volume. Com as cutículas abertas, os fios não absorvem nenhuma substância e se partem com mais facilidade. O tratamento com queratina pode devolver a vitalidade ao cabelo, auxiliando no fortalecimento do couro cabeludo.

3 - O CABELO EMBARAÇA DEMAIS

Cabelos que embaraçam com muita facilidade costumam acontecer quando os fios estão fragilizados e muito finos. Nesta situação, a queratina pode servir para repor a água, fechar as cutículas e fortalecer os fios.

4 - QUANTO MAIS FINO O CABELO, MAIOR A PERDA

Cabelos com fios mais finos e sensíveis, como, por exemplo, os cabelos crespos e cacheados, perdem mais queratina. O formato do fio em espiral impossibilita que a oleosidade natural do couro cabeludo chegue até as pontas, e, portanto, precisam de um tratamento maior.

5 - MUITO FRIZZ

Você percebe que o frizz aparece em maior quantidade no seu cabelo? Se a resposta for sim, pode ser que o cabelo esteja excessivamente ressecado e, uma vez que as cutículas estão abertas, o couro cabeludo não absorve nenhum tratamento. Neste caso, a queratina pode auxiliar na hidratação, fechando as cutículas.

Se você identificou os sinais no seu cabelo e deseja incluir a queratina na rotina de cuidados, nós podemos te ajudar! Listamos quatro produtos incríveis que vão garantir um tratamento profundo. Confira:

1. Recarga de Queratina Líquida - Max Keratin, Novex: https://amzn.to/3zfRNP3

Garantindo resultado imediato, a recarga de queratina líquida da Novex é a escolha ideal para quem deseja fios alinhados, reconstruídos e super sedosos.