11 dicas de livros incríveis para quem deseja renovar a estante antes de 2024

Confira dicas de obras que você precisa garantir e escolha suas favoritas

O ano está acabando, mas ainda dá tempo de renovar a estante com obras incríveis dos mais diversos gêneros! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 livros que vão te conquistar e você não pode deixar de conhecer. Tem de tudo: romance, autoajuda, suspense e muito mais!

Confira e escolha suas próximas leituras:

1. Minha vida fora de série - 5ª temporada, de Paula Pimenta: https://amzn.to/3TlJBZb

Depois de mudar completamente o rumo de sua vida, Priscila embarca para Nova York determinada a deixar o passado para trás e acaba conquistando bem mais do que esperava. Amizades, uma carreira promissora, novos amores... mas será que isso é suficiente para curar seu coração, tão machucado em consequência de suas próprias atitudes? Ou será que apenas um par de olhos tristes poderia lhe trazer de volta a felicidade?

Reprodução/Amazon

2. Tudo me leva até você, de Nina LaCour: https://amzn.to/3th1bms

Emi Price planejou um verão sensacional. Ela tem o emprego dos sonhos – como estagiária de design de produção em filmes – e a chave do maravilhoso apartamento de seu irmão por dois meses. Se ela conseguir não retomar o relacionamento vaivém com a ex-namorada, tudo será perfeito. Paralelamente, Emi e a melhor amiga, Charlotte, descobrem uma carta misteriosa em meio aos objetos adquiridos de um grande astro de Hollywood. Decidem juntar as pontas soltas da vida oculta do ator e, de repente, todos os planos de Emi parecem ter pontas soltas também. O segredo de décadas da lenda da sétima arte está prestes a mudar tudo que Emi achava saber sobre diferenças sociais, família, relacionamentos e amor.

Reprodução/Amazon

3. Taylor Swift através das Eras: https://amzn.to/41ppmeR

Que tal um livro com mais de cem páginas coloridas como tributo à Taylor Swift, cantora que inspira milhões de fãs com suas músicas? Encontre, neste livro, fatos que todo Swiftie precisa conhecer, detalhes da carreira, as principais músicas, polêmicas e muito mais. Um verdadeiro mergulho nas Eras da cantora!

Reprodução/Amazon

4. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/483gZZi

Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, você precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, o autor mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

Reprodução/Amazon

5. Meu coração diz teu nome, de Cris Lisbôa: https://amzn.to/3v62Z1Y

Esta obra cativante atesta uma das marcas da autora: explicar o impossível ou falar de forma profunda sobre nós e sobre nossos sentimentos. No decorrer das páginas, o que temos é um jogo de espelhos em que ver o outro é encontrar a si mesmo, enxergar a si próprio.

Reprodução/Amazon

6. A biblioteca dos sonhos secretos, de Michiko Aoyama: https://amzn.to/48cw7CY

O que você procura? Essa é a pergunta que Sayuri Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado que se torna o agente de uma mudança. Em cinco histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo.

Reprodução/Amazon

7. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb: https://amzn.to/48cwkpK

Combinando histórias reunidas a partir de sua rica trajetória como terapeuta (distribuídas entre quatro personagens inesquecíveis) à sua própria experiência como paciente, a autora traz um relato comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades, e joga luz sobre o que há de mais misterioso em nós, afirmando nossa capacidade de mudar nossas vidas. Uma jornada emocionante de autodescoberta!

Reprodução/Amazon

8. Entre ponteiros e eclipses, de Laís Napoli: https://amzn.to/4704Dzu

Anos atrás, o Oráculo de Ghunza as amaldiçoou, e agora a tímida Lefertahri deve viver nas sombras do governo para continuar próxima à família. Seu meticuloso disfarce, entretanto, está prestes a ruir com a chegada de um novo desafio à cidade: Alanis, a Dragão inconsequente que não está disposta a ir embora por um capricho da Banshee. Porém, em meio às discussões, um sentimento inesperado floresce. Arrebatadas pelo improvável desejo de estarem juntas, Lefertahri e Alanis enfrentarão criaturas mágicas, um vulcão em erupção e uma dança macabra até a morte enquanto esquivam-se das garras das autoridades. Será o amor capaz de mantê-las juntas ou os fantasmas do passado serão um obstáculo ainda maior que suas maldições?

Reprodução/Amazon

9. A estranha Sally Diamond, de Liz Nugent: https://amzn.to/3Nrsj9h

Sally Diamond é uma mulher de poucas palavras e de poucos amigos, que vive isolada em um vilarejo na Irlanda, ao lado do pai adotivo. Não possui muitas recordações de quando era criança e leva à risca tudo o que escuta. E por isso não consegue entender por que o que fez com o corpo do pai, depois de encontrá-lo morto certa manhã, foi errado. “Quando eu morrer, pode me jogar no lixo”, foi o que ele pediu. Agora Sally tornou-se o centro das atenções no vilarejo, na imprensa e na polícia e, em meio à confusão, encontra no escritório do pai três cartas escritas por ele contando a verdadeira história dela. E o que ela descobre é uma realidade extremamente cruel e violenta, capaz de causar danos irreparáveis em qualquer pessoa.

Reprodução/Amazon

10. A mulher em mim, de Britney Spears: https://amzn.to/3uZRRnp

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar, publicamente, em uma corte perante uma juíza. O impacto ao compartilhar a sua voz — a sua verdade — foi inegável e mudou o curso tanto de sua vida como a de inúmeras outras pessoas. Essa obra revela, pela primeira vez, a incrível jornada e a força interior de uma das maiores artistas da história da música pop. Uma história comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança.

Reprodução/Amazon

11. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3Nu6CW2

Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Não importa quais sejam seus objetivos, Hábitos Atômicos oferece um método eficaz para você se aprimorar ― todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégias práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

Reprodução/Amazon

