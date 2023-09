10 livros de culinária incríveis para você garantir no dia a dia

Confira 10 dicas de livros para aprimorar suas receitas

Se você está a fim de aprimorar suas receitas na cozinha, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 livros de culinária que você precisa conhecer e ter em casa. Confira e escolha seus favoritos:

1. Panelinha: receitas que funcionam, de Rita Lobo: https://amzn.to/44HGeNW

Com mais de 550 receitas, este livro reúne toda a experiência de Rita Lobo para quem deseja ganhar autonomia e manter uma alimentação saudável, saborosa, inovadora e acessível em todas as refeições.

2. Todas as técnicas culinárias, Jeni Wright, Eric Treuille: https://amzn.to/4638BHN

Com mais de 800 segredos de preparação e técnicas de cozinha, esse livro inclui dicas, sugestões e receitas de grandes chefs da escola Le Cordon Bleu - que vão da cozinha clássica francesa e italiana às tradições culinárias do Oriente. Confira um guia completo e ilustrado de ingredientes e técnicas, das mais simples até as mais avançadas.

3. Alimentação sem carne, de Eric Slywitch: https://amzn.to/487sKOL

Nesta edição, o renomado médico vegetariano Eric Slywitch ensina todos os cuidados que devemos manter em uma alimentação sem carne. Além disso, o autor dá orientações para uma dieta vegetariana segura.

4. Sal, gordura, ácido, calor, de Samin Nosrat: https://amzn.to/45CUkSn

A chef Samin Nosrat segue uma filosofia simples, mas revolucionária: domine o uso de apenas quatro elementos e todo prato que você preparar ficará uma delícia! Com cem receitas base e dezenas de variações, esta obra ensina a fazer vinagretes de dar água na boca, vegetais caramelizados, carnes assadas a ponto de desfazer e massas de torta leves e quebradiças.

5. Gilmore Girls: o livro de receitas oficial, de Elena P. Craig e Kristen Mulrooney: https://amzn.to/3R4HpEe

Perfeita para os fãs da série de sucesso, essa obra reúne pratos de todos os cantinhos de Stars Hollow e arredores. Aproveite para recriar receitas incríveis como o risoto mágico de Sookie, muffins sem nada com chá da Sra. Kim, hambúrguer de Papai Noel do Luke e a xícara de café perfeita.

6. Pão nosso, de Luiz Américo Camargo: https://amzn.to/44HHm48

Imagine assar em casa um pão perfeito. Neste livro, Luiz Américo Camargo propõe receitas caseiras que passaram pelo seu rigor de crítico de gastronomia. São dezenas de pães: integral, de nozes, de azeitona, mandioca, baguete e até panetone.

7. A arte culinária de Julia Child: https://amzn.to/3sO7gWI

Julia Child, introdutora da culinária francesa nos Estados Unidos, oferece respostas completas para questões que são de grande ajuda na cozinha doméstica. Ao longo dos anos, desenvolveu técnicas para antigos problemas, usando utensílios tradicionais de cozinha - e todas estão reunidas neste livro.

8. Posso provar?, de Daniel Mizielinscy, Aleksandra Mizielinscy e Natalia Baranowska: https://amzn.to/3sPzxfx

De onde vem o milho, o trigo, a batata? O que se come na Turquia, Itália ou Nigéria? Prepare-se para uma viagem incrível pelas terras, mares e culturas do mundo, a partir de comidas e costumes gastronômicos de 26 países. Você vai encontrar, ainda, curiosidades culinárias e receitas variadas.

9. Dona Benta: comer bem: https://amzn.to/3ErLkTR

Neste livro, você encontrará uma variedade de pratos que propõem uma imersão nos sabores da nossa cultura local, além de uma viagem gastronômica ao redor do mundo. Alguns exemplos são clássicos brasileiros, como arroz carreteiro, caldinho de feijão e cambuquira refogada. As tentações do exterior, por sua vez, incluem receitas como risoto italiano de cogumelo seco e tiramisú.

10. Confeitaria escalafobética, de Raiza Costa: https://amzn.to/3sG6CdY

Nesta obra, Raiza Costa mistura tecnologia e funcionalidade com elementos decorativos. Você pode encontrar receitas exclusivas e também de maior sucesso da chef, sendo sobremesas detalhadas e deliciosas.

