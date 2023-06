Zilu Camargo volta para os Estados Unidos após temporada no Brasil: "Difícil a despedida"

A socialite Zilu Camargo embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, após passar uma temporada no Brasil na companhia dos filhos

Zilu Camargo retornou para Orlando, nos Estados Unidos, após passar uma temporada no Brasil na companhia dos três filhos, Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Nos Stories do Instagram, a socialite, que chegou a ficar quase três anos sem viajar ao Brasil pois estava em processo para conseguir seu green Card, gravou alguns vídeo no avião e desabafou sobre a saudade que sentirá da família, mas ressaltou que em breve estará de volta.

"Estou aqui no avião voltando do Brasil para Orlando com o coração batendo forte, doendo já com saudade dos meus filhos. É difícil a despedia, voltar... Quando chega é tão bom, mas quando volta é muito dolorido. Dói muito, muito, muito, mas logo mais estarei de volta, se Deus quiser", desabafou.

E completou: "Daqui a pouco estou lá na minha casinha. É isso. Sempre vai ser assim, não é? Quando voltar, vai ser bom e quando voltar, vai doer bastante e assim vai acostumando. Não é fácil não. A minha família é a coisa mais importante da minha vida. Se eu pudesse, ficava perto da minha família o tempo todo."

Leia também:Crise? Relação entre Zilu Camargo e Dado Dolabella deixa Wanessa em saia-justa

Encontro com Zezé Di Camargo

Zilu Camargo marcou presença na festa de aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, na tarde da última quinta-feira, 15. No evento, ela encontrou o ex-marido, Zezé Di Camargo, e mostrou que estão em clima de amizade.

O amigo e apresentador Gui Artístico compartilhou fotos do momento em que a empresária surgiu conversando com o cantor sertanejo. Após uma separação conturbada, o ex-casal provou que superou as dificuldades e tem uma boa relação.

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", disse o colunista ao posar no meio de Zilu e Zezé durante o evento especial da família.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!