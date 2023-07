Virginia Fonseca fez homenagem para a família durante viagem e causa controvérsia: “Difícil”

A influenciadora Virginia Fonseca realizou uma homenagem diferenciada para sua família durante sua viagem a Paris

Neste domingo, 9, Virginia Fonseca gerou controvérsia ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem a Paris. Durante esta viagem a trabalho, a influenciadora fez uma homenagem para sua família.

A musa posou na frente de um hotel com um moletom branco com uma foto preta e branca estampada. No clique, Virginia segurava sua filha mais nova Maria Flor e seu marido Zé Felipe segurava a filha mais velha Maria Alice.

Virginia apenas usava o moletom e apareceu com as pernas torneadas na segunda foto da publicação. A esposa do cantor Zé Felipe ainda usava um tênis branco com detalhes em preto. A estrela ainda usava óculos escuros e uma bolsa branca de grife.

“Minha meta de família é a própria família. Toda honra e glória a Deus”, escreveu a loira na legenda do post contendo duas fotos.

Nos comentários, Zé Felipe marcou presença e se declarou para a amada: “Amamos você demais, saudade”. E a mãe de Zé, Poliana Rocha também disse para a nora: “Saudade”. A mãe de Virginia, Margareth Serrão disse para a filha: “Mamãe está com saudade! Te amo”.

Boa parte dos seguidores de Virginia adoraram as fotos com a homenagem à família e rasgaram elogios nos comentários. “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Ela sabe que venceu na vida”. E um admirador elogiou: “Linda demais”.

“Que mulher linda, meu Deus”, ainda declarou uma fã. E outro seguidor ainda disse: “Virginia está linda em Paris”. E outra admiradora comentou: “Você só chegou até aí porque é leve, pura. Alma do bem, 100%”.

Porém, as fotos da viagem de Virginia não agradaram alguns seguidores. Uma seguidora acusou a empresária de não estar fazendo nada na viagem a trabalho: “Sei que perseguem a Virginia demais, mas tá difícil acompanhar... a pessoa está em Paris, já acorda 11h da manhã pra sair e antes das 18h volta pra casa para dar cochilo? Quem está na Europa e volta para hotel pra dormir?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Sensualidade!

Ainda em sua viagem a Paris, Virginia esbanjou sensualidade ao surgir seminua e cobrindo apenas o necessário em um de seus primeiros cliques de sua viagem à cidade francesa. “Cheguei Paris! Bonjour”, anunciou a influenciadora.

Na foto, Virginia apareceu deitada na cama de seu hotel em Paris, com seus cabelos loiros soltos e se cobrindo apenas com um lençol, mostrando que estava completamente sem roupa.