Virginia Fonseca posa seminua em Paris e cobre apenas o necessário

Influenciadora digital Virginia Fonseca recebe críticas e elogios ao posar seminua em cama de hotel de Paris

Neste último sábado, 8, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca usou suas redes sociais para ousar! A loira compartilhou um clique para lá de quente e sensual, causando um alvoroço nos comentários, deixando as opiniões divididas entre aqueles que babaram na beleza e aqueles que detonaram a foto.

“Cheguei Paris! Bonjour”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, Virginia aparece deitada na cama de seu hotel na cidade francesa, com seu cabelão solto e com um lençol, cobriu apenas o necessário, mostrando que estava completamente sem roupa.

Porém, a foto quente dividiu as opiniões dos seguidores da influenciadora digital, arrecadando algumas críticas e elogios. “Nuuuuuuuu”, “Gata”, “Linda”, são alguns dos elogios que a loira ganhou. “Meu Deus, que foto vulgar”, “Só quem tem um pouco mais de entendimento espiritual sabe que quem tem propósito de Deus, assim como ela tem, não pode fazer esse tipo de conteúdo. Deus não se agrada. Você é linda, Virginia, não precisa disso. Deus te abençoe” e “Não entendo o motivo de tirar foto assim”, são algumas das críticas.

Mas, os comentários foram inundados de pessoas defendendo Virginia. “O povo comentando ‘não gostei’ como se a foto fosse deles [risos]. Chega a ser piada”, disse uma internauta. “A mulher tá mais coberta do que uma foto de qualquer pessoa de biquíni e o povo tá julgado”, comentou uma outra usuária. “Quanta mulher invejosa… Deve ser difícil acordar de manhã, se ver no espelho e entrar no Instagram para relaxar e ver essa mulher maravilhosa”, disparou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Era marketing? Avião que Zé Felipe ganhou não está registrado em seu nome

Lembra do avião avaliado em R$ 17 milhões que Zé Felipe ganhou de Virgínia Fonseca? Pois é, agora notícias dão conta de que a aeronave não está registrada no nome do cantor. A informação pegou os fãs de surpresa. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 'Extra' nesta terça-feira, 27, o luxuoso jatinho particular está registrado pela FS (de Fonseca Serrão, sobrenomes de Virgínia) Holding e Participações LTDA. A empresa é de propriedade da influenciadora.

Ainda de acordo com o jornal, Virgínia Fonseca é a única administradora da empresa. A publicação também informa que apesar do bem luxuoso, a empresa tem um capital social de apenas R$ 500 mil. Ao todo, a influenciadora seria dona de mais de 20 empresas, incluindo a Talismã Eventos, ao lado do sogro, Leonardo. O jatinho particular prefixo PP-JFM é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de um terço, algo em torno de R$ 15 milhões.

Considerada de médio porte, a aeronave atinge até 800 km/h em velocidade de cruzeiro e acomoda até oito passageiros com configurações de assentos adaptáveis. Ele também tem dois sistemas de ar condicionado que controlam a temperatura interna. "A disposição dos assentos pode ser personalizada para otimizar o conforto para a quantidade desejada de passageiros e cada configuração vem de fábrica com mesas de trabalho retráteis e encostos de cabeça ajustáveis. A cabine também possui mais de 80 pés cúbicos de espaço de armazenamento para bagagem”, diz o site do fabricante.