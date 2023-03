Virginia Fonseca encanta ao compartilhar selfies rumo à mais uma viagem

A influenciadora Virginia Fonseca publicou em suas redes sociais uma série de fotos rumo a um novo destino e animou seus seguidores

Nesta última segunda-feira, 27, Virginia Fonseca animou seus fãs ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos anunciando mais uma viagem.

A influenciadora compartilhou selfies tiradas na poltrona do avião a caminho de mais um destino, que não foi revelado num primeiro momento pela loira.

O aerolook da esposa de Zé Felipe era confortável e consistia num moletom preto e uma calça, também preta, de moletom.

“Partiu para um destino que sempre quis conhecer e agora estou tendo a oportunidade de um jeito muito incrível e louco kkk decidimos essa viagem semana passada e lá vamos nós para mais uma campanha da We Pink! Que Deus nos acompanhe, que seja tudo lindo e abençoado”, escreveu a influencer sobre a viagem a trabalho.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor ainda detalhou: “Dessa vez, indo a trabalho e sem minha família, mas tudo certo, vambora, já já tô de volta para ficar grudadinha com eles, se Deus quiser”.

Nos comentários, a sogra de Virginia, Poliana Rocha desejou uma boa viagem nos comentários: “Deus te acompanhe”. E o marido Zé Felipe se declarou: “Te amoo”.

Os fãs da influenciadora adoraram as fotos no avião e rasgaram elogios nos comentários do post! “Decola Virginia, não deixe que os olhares invejosos tirem sua luz ou te distraiam do seu foco! Você é inspiração”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “A mulher mais linda do Brasil”.

Horas depois, já nesta terça-feira, 28, Virginia revelou em seus stories qual era o destino de sua viagem. A influenciadora está em Nova York.

