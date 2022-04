Virginia Fonseca e Zé Felipe se casam em cerimônia intima Las Vegas: ''Casando pela terceira vez''

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram a passagem por Las Vegas para realizar sua terceira cerimônia de casamento

Na noite da última terça-feira, 13, Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (23) decidiram aproveitar sua passagem por Las Vegas para realizar sua terceira cerimônia de casamento.

O casal fez alguns cliques no local e a influenciadora publicou um registro onde ela aparece coladinha com o amado, segurando seu buquê, usando um blazer roxo elegante, enquanto Zé apostou em um conjunto de moletom.

Na legenda, Virginia falou com carinho do momento e se derreteu pelo marido: "Quem diria que em menos de 2 anos, a gente já estaria se casando pela terceira vez?! Confesso que se alguém me falasse que isso iria acontecer na minha vida, nem eu mesma acreditaria! Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele colocou na minha vida o Joseph, que é sem dúvidas o homem mais fod4 que já conheci! Gratidão eterna e sempre entregando tudo nas mãos de Deus! Te amo".

Ao ver o post da amada, Zé não perdeu tempo e respondeu com palavras românticas: "E vamos casar muito mais meu amor te amo demais".

Os fãs do casal não aguentaram tanta fofura e lotaram os comentários de elogios: "Perfeitos!", disse um. "Lindos demais!", escreveu outro. "Eu amo um casal!", falou um terceiro.

