Virginia Fonseca abre álbum de viagem e se declara para a família: "Meu bem maior"

A influenciadora digital Virginia Fonseca se declarou para a família ao compartilhar fotos de suas férias em Miami

Na noite desta sexta-feira, 10, Virginia Fonseca (24) usou as redes sociais para dividir com seus seguidores novas fotos de sua viagem em família.

A influenciadora digital está curtindo as férias em Miami, nos Estados Unidos, e encantou ao mostrar alguns registros durante um passeio com Zé Felipe (24) e as filhas, Maria Alice, de 1 ano e 10 meses, e Maria Flor, que está com quatro meses.

Ao dividir os registros, ela aproveitou para se declarar. "Família, meu bem maior!! Minha vida!! Obrigada Deus, toda honra e glória a ti Senhor", disse a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da influencer se derreteram pelos cliques. "Família linda", disse uma seguidora. "Fofos. Que Deus abençoe e proteja vocês sempre", falou outra. "Amamos você demais", comentou o cantor Zé Felipe.

Confira as fotos de Virginia Fonseca com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia ostenta tanquinho

Nesta última quinta-feira, 9, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar em suas redes sociais que estava curtindo seus dias de folga ao lado da família! Desta vez, a loira surgiu curtindo uma piscininha ao lado de sua filha mais velha, Maria Alice.

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o corpão definido da influenciadora, que publicou fotos deitada em uma boia na água com a primogênita. "Parte da nossa manhã hoje!! Te amo muito, minivirgininha", escreveu ela.

