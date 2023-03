Virginia Fonseca ostenta tanquinho absurdo em dia de piscina com filha

Influenciadora Virginia Fonseca está aproveitando dias de folga em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da família

Nesta quinta-feira, 9, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca (23) encantou seus seguidores ao mostrar em suas redes sociais que estava curtindo seus dias de folga ao lado da família! Desta vez, a loira surgiu curtindo uma piscininha ao lado de sua filha mais velha, Maria Alice (1).

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o corpão definido maravilhoso da influenciadora, que publicou fotos deitada em uma boia na água com a primogênita. “Parte da nossa manhã hoje!! Te amo muito, minivirgininha”, escreveu a mulher de Zé Felipe (24), na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na seção de comentários, muitos internautas elogiaram o corpo de Virginia e a fofura de Maria Alice. Porém, a atenção ficou toda em Zé Felipe e na sogra da empresária, Poliana Rocha. “Amo vocês”, disse o papai babão e a esposa de Leonardo.

Vale lembrar que a família toda está curtindo as férias em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, onde estão aproveitando bastante os dias de folga nos parques de diversão que a região é conhecida por ter.

Veja a publicação da influenciadora Virginia Fonseca ao lado de sua filha, Maria Alice, curtindo a piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



QUE LINDA!

Nas últimas semanas, Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma selfie em suas redes sociais. Na imagem, a loira surgiu com um look todo preto composto por uma blusa regata e um short. “Dia livre por cá”, escreveu Virginia na legenda da postagem, dando atualizações sobre a viagem que está fazendo com o marido e as filhas Maria Alice (1) e Maria Flor (4 meses). Nos comentários, os fãs da influenciadora também adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários! “Mulher, tu não tem um defeito”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Muito linda e maravilhosa”.