Vera Viel aproveita viagem de férias em Los Angeles com as filhas

A apresentadora Vera Viel compartilhou um lindo registro com as filhas em Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 14h29

Vera Viel (46) revelou o destino de férias com as filhas: Los Angeles! No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um registros com as meninas e arrancou elogios dos seguidores.

Esbanjando estilo, a esposa de Rodrigo Faro (48) posou com as herdeiras, Clara (17), Maria (14) e Helena (9) andando pela cidade.

Para a ocasião, a musa apostou em uma calça preta, top rosa e tênis. E as filhas seguiram a mesma ideia, menos a caçula que elegeu uma saia.

"Los Angeles com minhas meninas", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Nos comentários, o quarteto recebeu uma chuva de elogios. "Que lindas", "Parecem irmãs", "Que maravilhosas, amei os looks", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE VERA VIEL