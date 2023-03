Tierry joga poker com Neymar durante viagem por Paris: ‘Risadas’

Cantor Tierry aproveita viagem por Paris, na França, para jogar Poker com Neymar e seus parças

Nesta quinta-feira, 23, o cantor Tierry (33) compartilhou em suas redes sociais um momento inusitado que viveu durante sua viagem por Paris, na França. O artista surgiu jogando poker ao lado do jogador de futebol Neymar Jr. (31) e seus parças, Gil Cebola e Jota Amâncio.

“Bonjour! Jogar poker deve ser muito daora! Agora, jogar conversa fora e dar boas risadas com gente boa é melhor ainda”, escreveu o cantor de sofrência, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Tierry, Neymar, Gil e Jota aparecem jogando uma partida de poker com uma mesa oficial no jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, que se recupera em Paris de uma cirurgia que precisou fazer após sofrer grave lesão durante um jogo do Campeonato Francês.

“All innnnn chamaaaaa”, comentou Jota Amâncio, fazendo referência a uma jogada do poker. “Se somar dá mais que o PIB do Brasil”, brincou a ex-Fazenda e cantora Tays Reis. “Pela pose, tá nítido que você não nasceu para o jogo”, comentou um terceiro internauta, brincando com a cara que Tierry estava fazendo nas fotos, como se tivesse perdido tudo.

Veja a publicação do cantor Tierry jogando poker com Neymar e seus parças durante viagem para Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)



Tierry faz tatuagem em homenagem a Marília Mendonça: ''Minha grande referência''

Ainda no mês de março, o cantor Tierry surpreendeu todos seus fãs ao surgir com uma tatuagem em homenagem a cantora Marília Mendonça. "Todo mundo sabe do amor que tenho pela Marília, a importância que ela tem na minha carreira. Desde que Rita surgiu, sem dúvida um dos meus maiores sucessos, que fez o Brasil me conhecer e foi de um comentário na live da Marília. E ela também cantou comigo Hackearam-me que, sem dúvida, é uma das mais lindas e importantes músicas da minha carreira", contou Tierry para o Ego Brazil. "É minha grande referência, uma compositora que virou cantora. Eu teria milhares de motivos pra dizer o quanto que Marília é importante pra mim e por isso que ela está aqui na minha pele", declarou ainda o cantor.