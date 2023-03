Tierry faz tatuagem em homenagem a Marília Mendonça: ''Minha grande referência''

Cantor Tierry eternizou rosto da Rainha da Sofrência Marília Mendonça em seu braço e nome da música de parceria dos dois

O cantor Tierry (32) decidiu eternizar em sua pele seu amor e admiração pela nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021)!

Na noite de quarta-feira, 15, o artista gravou seu novo DVD no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, e mostrou o desenho feito em seu braço com o rosto da sertaneja, que faleceu em acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais, em novembro de 2021, aos 26 anos.

Na tatuagem em seu braço esquerdo, Marília aparece usando uma coroa e Tierry ainda tatuou o nome da música que fizeram juntos, Hackearam-me.

"Todo mundo sabe do amor que tenho pela Marília, a importância que ela tem na minha carreira. Desde que Rita surgiu, sem dúvida um dos meus maiores sucessos, que fez o Brasil me conhecer e foi de um comentário na live da Marília. E ela também cantou comigo Hackearam-me que, sem dúvida, é uma das mais lindas e importantes músicas da minha carreira", contou Tierry para o Ego Brazil.

"É minha grande referência, uma compositora que virou cantora. Eu teria milhares de motivos pra dizer o quanto que Marília é importante pra mim e por isso que ela está aqui na minha pele", declarou ainda o cantor.

Confira o resultado da tatuagem de Tierry para Marília Mendonça:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)

Filho de Marília Mendonça esbanja fofura em nova foto feita pela avó

Filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021) com o cantor Murilo Huff (27), o pequeno Léo (3) apareceu fofíssimo em uma nova foto feita pela avó paterna, Zaida Huff. Nas redes sociais, a vovó coruja registrou um momento do neto todo feliz no jardim.

Na imagem, o menino exibiu o seu sorrisão. “Léozinho e seu sorriso de tubarão”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs compararam o sorriso dele com o da mãe, que faleceu quando ele tinha apenas um ano de vida. “O rostinho da Marília, o sorriso dela também”, disse um internauta. “Sorriso da mãe misturado com pai”, afirmou outro. “A cara da mamãe”, declarou mais um.