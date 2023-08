Ticiane Pinheiro mostra fotos de primeira viagem internacional da filha

Em sua rede social, Ticiane Pinheiro mostra cliques de momento especial com a família em primeira viagem internacional da filha caçula

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou novas fotos da viagem de férias que está curtindo com a família, em Barcelona, na Espanha. Em um parque de diversão temático, a loira surgiu na companhia do marido, o jornalista global César Tralli, e das filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

A viagem internacional é a primeira que a caçulinha de Ticiane Pinheiro e Tralli faz para fora do Brasil. Até então o casal só ia com as garotas para destinos no país. Há mais de uma semana, os jornalistas estão curtindo com a família um pouco da cultura da Espanha.

"Construindo memórias", escreveu a comunicadora da Record TV ao revelar alguns cliques do dia que tiveram no parque e encontraram os personagens da Vila Sésamo.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao revelar o destino da viagem com um retrato da família em um ponto turístico. A famosa também compartilhou detalhes de outro dia que passaram em um parque de diversão espanhol.

Antes da viagem, Rafaella Justus, fruto do casamento que Ticiane Pinheiro viveu com o empresário Roberto Justus, ganhou uma festa surpresa da mãe. Já caçula, ganhou várias comemorações para seu aniversário. A filha de César Tralli teve um festão no tema de Pequena Sereia e outras celebrações na data.

Sem César Tralli, Ticiane Pinheiro comemora aniversário em festão

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 47 anos no dia 17 de junho em grande estilo e com muita animação. Como todos os anos, ela promoveu um evento especial só para as amigas.

Em um espaço de luxo em São Paulo, a jornalista recebeu apenas convidadas mulheres e permitiu a presença de homens apenas na hora dos parabéns. Contudo, César Tralli não apareceu para o momento. Apenas o pai e o irmão da loira surgiram.

A aniversariante então explicou mais uma vez que o esposo tem uma rotina intensa no trabalho. O apresentador além de comandar o Jornal Hoje, na TV aberta, ainda conduz uma atração na Globonews, do canal fechado.

“Agora a comemoração é só com as minhas amigas. Na hora do parabéns, meu pai e meu irmão vêm, só o César que não consegue porque ele está trabalhando. Mas, à noite, eu comemoro com o meu maridinho”, explicou ela.