Thiaguinho curte viagem romântica ao lado de Carol Peixinho: "Recarregando"

O cantor Thiaguinho (40) está curtindo uma viagem romântica com a namorada, a ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho (38).

Para aproveitar os dias de descanso, o casal viajou para a Praia do Patacho, em Alagoas, e o artista compartilhou em seu perfil oficial no Instagram alguns cliques da viagem.

Em uma das fotos, Thiaguinho e Carol surgem agarradinho na varanda da pousada, que fica em frente ao mar. Em outro registro, os dois aparecem tomando o café da manhã.

"Recarregando as baterias aqui nesse paraíso alagoano...", afirmou ele, que em seguida exaltou a beleza do local que escolheu para descansar. "Cada vez mais ligado a Alagoas! Que lugar! O Brasil é o mais lindo do mundo! Super indico descansar em Alagoas!!!", completou o cantor.

Surpresa de aniversário

No dia 12 de abril, Carol Peixinho completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho. O cantor viajou para Salvador, na Bahia, para celebrar a data ao lado da amada. Enquanto jantava com familiares, a modelo foi surpreendida com um buquê de flores.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma declaração apaixonada parabenizando Carol. "E hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida… Mais Carolina… Meu Amô!!! Feliz aniversário!!! E que Deus continue derramando bençãos em sua vida!!! Saúde, paz… E que você realize todos os seus sonhos!!! Falar de você é falar de alegria! E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando…", disse ele em um trecho da homenagem.

