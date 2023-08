Thaila Ayala encanta com fotos de viagem em família: ''Dias perfeitos''

Com a filha recuperada após cirurgia no coração, Thaila Ayala encanta com cliques de viagem em família

Os atores Thaila Ayala e Renato Góes viajaram com os filhos nos últimos dias para curtirem dias de sol com a família. Nesta quinta-feira, 17, a modelo compartilhou cliques dos momentos divertidos que viveram no Nordeste e encantou ao exibir os registros com o esposo e os herdeiros.

Curtindo muito a filha mais nova, Tereza, que está recuperada após uma cirurgia no coração, Thaila Ayala apareceu cheia de felicidade com a pequena no colo e brincando com o primogênito Francisco, de um ano.

"Não tenho nem palavras p dizer o quanto esses dias foram PERFEITOS! Que lugar incrível! Obrigada", escreveu a famosa ao fazer um resumo dos dias que viveram na casa de praia com muita comida gostosa e companhia da família.

Mesmo durante a viagem, a atriz fez questão de fazer o bolo do mesversário da herdeira caçula. Com uma receita simples, ela não deixou o momento passar em branco e celebrou os quatro meses da menina diagnosticada ainda na gravidez com uma Comunicação Interventricular (CIV), que é uma cardiopatia congênita.

Renato Góes mostra que pai e padrasto são amigos

Renato Góes comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 13, de forma dupla. Isso porque, o esposo de Thaila Ayala mostrou que seu pai e seu padrasto são grandes amigos que participaram de sua criação.

Com fotos deles curtindo uma praia juntos, o artista, que brilhou em Mar do Sertão, falou sobre a importância de ter tido uma boa convivência com as duas famílias após a separação deu pai e de sua mãe durante sua infância.

"Meu Pai e meu Padrasto. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Meu pai se casou logo em seguida. Minha mãe também! Ambos estão juntos até hoje e eu ganhei 2 novas famílias. Mas para além das famílias, eu também ganhei um grande exemplo", contou Renato Góes.

"Exemplo de respeito, amizade, cumplicidade. Meu pai e meu padrasto são amigos, desde sempre se relacionaram na maior paz e leveza e desde sempre se ajudaram! Eu tenho tanta admiração por eles! Tudo que quero na vida é ser um pai tão incrível quanto eles são pros seus filhos", revelou.