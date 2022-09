Teo Teló e Gabi Luthai se hospedam em cabana com diária de R$ 9 mil para lua de mel

O irmão de Michel Teló, Teo Teló escolheu um hotel de luxo para a lua de mel com Gabi Luthai na África do Sul

Teo Teló e Gabi Luthai estão em uma viagem de lua de mel em Montagu, na África do Sul. A cantora compartilhou imagens da cabana luxuosa que o casal está hospedado e impressionou os seguidores.

No hotel, o quarto mais caro para dois adultos em uma cabana custa R$ 9 mil reais a diária. O local inclui ar condicionado, banheira, piscina e outras comodidades.

"Me hospedei numa cabana no meio do Safari africano, demais, né? Tem um visual diferente dos demais safáris africanos e também é super lindo e cheio de vida! Marque quem você levaria pra curtir uma aventura assim", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Vale lembrar que o casal oficializou a união no dia 13 de setembro com uma cerimônia para aproximadamente 450 convidados, após adiarem a festa em dois anos por conta da pandemia.

GABI LUTHAI E TEO TELÓ FAZEM FESTONA DE CASAMENTO

Irmão de Michel Teló, Teo Teló e a cantora e influenciadora Gabi Luthaise casaram na última terça-feira, 13, em uma cerimônia luxuosa em Morungaba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 500 convidados, entre amigos e familiares. Agora, nesta quarta-feira, 14, o casal abriu o álbum de fotos para revelar os detalhes da celebração.

Nas fotos, os fãs podem ver os detalhes do bolo de casamento e também dos looks dos noivos. Gabi se casou com um vestido de noiva assinado pela estilista Lethicia Bronstein, e Teo usou um look da Camargo Alfaiataria e Boutonnier Lapelas.

