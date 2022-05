Tadeu Schmidt relembra viagens especiais que fez ao lado da família: ''Deu saudades!''

Tadeu Schmidt lembrou com carinho de algumas viagens de férias que fez ao lado de sua família

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 14h28

Nesta quinta-feira, 5, Tadeu Schmidt (47) entrou em clima de TBT e decidiu usar suas redes sociais para lembrar algumas viagens de férias que fez ao lado da família.

O apresentador publicou uma série de cliques antigos, onde ele aparece ao lado da esposa, Ana Cristina Schmidt e das filhas Valentina (19) e Laura (17), enquanto eles usavam looks iguaizinhos durante alguns passeios que fizeram para outros países.

Na legenda, o papai babão lembrou com carinho desses momentos em família: "Agora, que saio de férias, me deu vontade de postar esse #tbt , do tempo em que o planejamento das viagens era fácil e a gente adorava vestir roupa igual! Sim, nós somos desses! Chegávamos a mandar fazer sunga e biquínis com a mesma estampa! Pena que não tô achando essas fotos…"

Em seguida, ele lamentou que esse ano a família não poderá repetir o feito: "Mas o principal é que as meninas podiam faltar aula e viajar com a gente SEMPRE! Agora, as universitárias têm compromissos mais sérios… Deu saudade! Viajar com elas é sempre muito legal!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Fofurômetro explodiu!", disse um. "Que gracinha de vocês gente!", falou outro. "Que família linda!", escreveu um terceiro.

Confira a lembrança especial que Tadeu Schmidt publicou em suas redes sociais sobre suas viagens de férias em família: