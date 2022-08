Sheron Menezzes rouba a cena em lua de mel com o marido em Mykonos

Atriz Sheron Menezzes faz topless em mar de Mykonos durante lua de mel com o marido, Saulo Camelo, na Grécia

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 13h51

Após oficializar a união de anos, a atriz Sheron Menezzes (38) está aproveitando a lua de mel com o maridão, Saulo Camelo, na Grécia!

Nesta quinta-feira, 18, a artista elevou a temperatura na web ao abrir primeiro álbum de fotos durante a viagem romântica do casal em Mykonos. Curtindo dia de calor no mar, a gata chamou atenção ao publicar os registros em que aparece usando um biquíni amarelo ao lado do amado.

No primeiro clique da sequência, Sheron posou coladinha com Saulo dentro d'água e é possível ver que a atriz está sem a parte de cima do biquíni. Em outro registro, os dois aparecem se beijando.

O bumbum da gata, que posou de costas, chamou atenção dos seguidores: "Gostosaaaa!!!", "Caliente", "Uauuu Deusa", "Parabéns pela raba", "Meu Deus, que mulher é essa", "Que mulher gata, casal lindo", "A perfeição de casal são vocês", "Lindos", "Roubaram a beleza da paisagem", "Casal de deuses!", disseram os internautas, elogiando também o casal.

Juntos há 10 anos e pais de Benjamin, de 4 anos, se casaram em abril deste ano em Saquarema, no Rio de Janeiro. A primeira lua de mel do casal foi em Búzios, na região dos lagos.

Sheron Menezzes mostra momento lindo ao lado da irmã

Recentemente, Sheron Menezzes decidiu exibir um momento especial que viveu ao lado da irmã, Sol Menezzes, enquanto elas admiravam um lindo pôr do sol. A atriz publicou um registro onde ela e sua irmã aparecem de costas em meio à natureza, vendo uma linda paisagem no horizonte, com um céu todo alaranjado: "Sou louca por esses momentos... PS: Não tá parecendo uma cena do filme Nosso Lar?".

