Sasha Meneghel arrasa no visual em álbum de viagem a Nova York

Sasha Meneghel abriu seu álbum de fotos em Nova York, onde ela curtiu o show dos Jonas Brothers; confira os cliques!

Em agosto, o lado fanática da modelo Sasha Meneghel foi despertado em grande estilo. A filha da apresentadora Xuxa está viajando pelos Estados Unidos e aproveitou sua folga para curtir shows de diversos artista, como Taylor Swift em Los Angeles e Beyoncé em Miami.

No dia 13 de agosto, no entanto, os escolhidos foram os icônicos Jonas Brothers. A banda composta por Joe, Nick e Kevin Jonas se apresentou em Nova York e contou com a presença de Sasha, seu marido João Figueiredo e sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine.

Contudo, o álbum de fotos da viagem somente veio nesta segunda-feira, 21. A modelo compartilhou fotos com linda vista para o horizonte de Nova York. Sasha também arrasou no look, que apesar de simples, teve uma composição incrível com as peças oversized.

"Lovebug", escreveu Sasha na legenda da publicação, citando uma das músicas mais famosas do Jonas Brothers. Ela aproveitou para colocar um trecho dos irmãos reunidos no palco, usando roupas brilhantes e performando para o grande público.

Nos comentários, o que não faltaram foram elogios para Sasha. "Linda", escreveu o cantor Jão."Gatona", disse a cantora Liniker."Musa", enalteceu a influenciadora Livia Nunes Marques. "A Sasha é engraçada... Pode vestir qualquer coisa que fica linda!", brincou fã sobre o look simples da modelo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel viaja ao Havaí com Bruna Marquezine

A viagem de Sasha Meneghel aos Estados Unidos também passou pelo Havaí, onde modelo surpreendeu sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine, em seu aniversário de 28 anos. A loira curtiu os dias de sol em Honolulu com a estrela de Besouro Azul e seu marido, João Figueiredo.

As fotos da viagem, no entanto, vieram bem depois. No último dia 17, Sasha abriu o álbum de fotos do passeio pelo Havaí aos seus seguidores do Instagram. Nos registros, ela aparece grudadinha com Marquezine, exibindo paisagens de tirar o fôlego, com direito a arco-íris, pôr-do-sol e um lindo mar.

A modelo também apareceu em clima de romance com seu marido, com quem se casou em julho de 2021. O casal foi clicado usando roupas combinando e curtindo ao máximo seus dias na cidade litorânea.

"Honolulu", escreveu Sasha na legenda, com direito a muitos emojis praianos. Nos comentários, Bruna Marquezine se declarou para a amiga. "Te amo", escreveu a atriz. Xuxa também se derreteu pelo álbum de fotos da filha. "Coisa mais linda... ver você com sua amiga de infância e sua paixão da vida me enche o coração… tua alegria é a minha", declarou a apresentadora.