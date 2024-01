Sandy reaparece com o ex-marido e os pais em viagem de férias

Depois de rumores de viagem de Sandy com o ex-marido, Lucas Lima, para o exterior, ela mostra as fotos do destino das férias deles com a família

A cantora Sandy agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao mostrar novas fotos com o ex-marido, o músico e cantor Lucas Lima. Mesmo separados desde meados de 2023, os dois continuam amigos e fizeram uma viagem de férias em família.

Eles embarcaram no final de dezembro de 2023 para uma viagem com o filho deles, Theo, para os Estados Unidos, e chegaram a ser flagrados em um aeroporto de São Paulo. Agora, eles revelaram o destino da viagem.

Sandy e Lucas foram para Hollywood, nos Estados Unidos, para curtir alguns dias de descanso com o herdeiro e também com os pais dela, Xororó e Noely Lima. Inclusive, eles foram visitar um parque temático na região e posaram juntos para as fotos.

Nas imagens, Sandy e Lucas apareceram junto com os pais dela durante o dia de diversão e muito bem agasalhos por causa do inverno no Hemisfério Norte nesta época do ano. “Foi lindo!”, disse ela na legenda. Por sua vez, Lucas comentou: “Grandessíssimo evento!”.

Lucas Lima, Noely, Sandy e Xororó

Sandy fez reflexão sobre o ano de 2023

No final de dezembro, Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou com o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. Entre os registros, estão imagens da artista em shows nacionais, internacionais e outras aparições especiais, como sua apresentação ao lado de sua amiga Wanessa no ‘Domingão com Huck’.

Sandy também incluiu alguns vídeos de apresentações ao lado do ex-marido em sua retrospectiva. Na legenda, a ex-dupla de Junior Lima comentou sobre a separação com a mesma discrição de sempre: “Depois de um ano tão desafiador, é acolhedor olhar pra trás e ver tantas realizações”, ela iniciou sem citar especificamente seu divórcio.

“Eu participei de festivais, eu cantei com o Coldplay, eu co-protagonizei um filme com o Fábio Porchat (estreia ano que vem!)… Fiz minha 1ª turnê solo internacional, cantei em alto-mar, ganhei um especial Som Brasil, lancei o NVE Ao Vivo, fui a programas de amigos queridos, cantei, gravei, vibrei, me emocionei”, a artista celebrou suas conquistas.

“Claro que não foi um ano fácil, mas, sim, a arte salva, a arte cura”, Sandy finalizou as reflexões sobre o ano em que colocou um ponto final em seu casamento. Nos comentários, Lucas deixou seu apoio: "Merece tudo de lindo no mundo", disse. Vale lembrar que a cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais.