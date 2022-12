Sandy e Lucas Lima surgem em clima de romance na Itália

Sandy e Lucas Lima passam o réveillon na Itália com a família e aparecem em clima de romance

A cantora Sandy (39) e o músico Lucas Lima (40) estão na Itália para celebrar o início do ano de 2023. Neste sábado, 31, ele mostrou uma foto em clima de romance com a esposa durante um passeio noturno antes de celebrar o réveillon.

Na foto, Sandy apareceu sentada no colo do amado enquanto eles trocavam carinhos divertidos. Com looks de frio, os dois demonstraram a parceria do casal na hora do registro.

Vale lembrar que Sandy e Lucas embarcaram para a Itália com o filho deles, Theo (8), e também os pais dela, Xororó (65) e Noely Lima (62).

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy estão casados há 14 anos. Os dois celebraram mais um ano de união em setembro e ele fez uma homenagem romântica para a esposa nas redes sociais ao compartilhar uma foto do casamento deles.

"Isso foi há CATORZE ANOS! Eu lembro de cada sensação desse dia, do nervosismo, da emoção, da alegria… a gente não sabia nada, só sabia que queria ficar junto. Tu é uma pessoa fácil de amar. É o segundo melhor coração que eu já conheci (desculpa, mas o Theo te ganha DE LAVADA). Uma BAITA amiga, um berço, uma rocha, uma âncora ou uma asa, dependendo do que a gente precisa na hora. Que a gente continue nessa valsa de vida que é cheia de voltas e de tropeços, mas que a gente dança - e trupica - juntos. Te amo, minha véia", concluiu.

Sandy recebe famosos na gravação do DVD

Na noite de quarta-feira, 30, a cantora Sandy reuniu um verdadeiro time de famosos do universo da música no palco para a gravação do DVD do projeto 'Nós, Voz, Eles'. Ela chamou os artistas com quem gravou músicas nas duas edições do projeto para dividir o palco com ela nesta noite especial.

Sandy cantou ao lado de Wanessa Camargo, Thiaguinho, Melim, OutroEu, Vitor Kley, Amaro Freitas, Iza,Maria Gadú, Anavitória, Lucas Lima e Xororó. Veja as fotos da gravação aqui.

O DVD ainda não teve a data lançamento divulgada, mas será gravado em duas noites de shows na cidade de São Paulo.