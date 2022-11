Sandy abre álbum de fotos da viagem de casamento da amiga Fernanda Rodrigues com Raoni Carneiro

Ao lado do marido, Lucas Lima, cantora Sandy parabeniza a amiga Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro após oficializarem a união em Portugal

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 13h42

A cantora Sandy (39) usou as redes sociais para homenagear a amiga Fernanda Rodrigues (43), que se casou no final de semana com Raoni Carneiro (40)!

Juntos há 14 anos e pai de dois filhos, Luisa (12) e Bento (6), os dois oficializaram a união em viagem a Portugal no último dia 04, em evento que durou três dias.

Em seu feed no Instagram, Sandy publicou uma sequência de cliques ao lado do marido, Lucas Lima (40), com quem tem um filho, Theo (8), dos pombinhos, e amigos.

"Que viagem!! Quantos momentos lindos ao lado de pessoas especiais. Obrigada, @ferodriguesoficial e Rao. Que a união de vocês seja a cada dia mais linda, forte, sadia, potente, FELIZ! Amo vocês!", declarou Sandy ao legendar a publicação.

Nos comentários, Fernanda Rodrigues disse: "Foi tudo perfeito! Já tô com saudade… Vamos voltar? Te amo!".

Confira as fotos do casamento de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro publicadas por Sandy:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy fala sobre suposta rivalidade com Wanessa Camargo

A cantora Sandy concedeu uma entrevista para a jornalista Poliana Abritta (47), do programa Fantástico, na Rede Globo, que foi ao ar no domingo, 06. Ela apresentou canções como Tudo Teu, Voltar pra mim e Areia, de seu novo álbum, Nós, voz, eles 2 e abriu o coração. "Já tive muitas fases na minha carreira. São 32 anos. Eu sinto como se eu tivesse tido alguns recomeços. Tive a carreira com meu irmão por 17 anos, fiquei dois anos afastada e aí comecei uma carreira solo em 2010. Foi muita ansiedade, um nervoso, não sabia qual era o meu lugar. Aí depois engravidei, parei para ter filho. Não sabia como ser mãe e ser artista ao mesmo tempo", disse Sandy para Poliana.

Quando mais jovem, Sandy e Wanessa Camargo (39) eram apontadas como rivais no cenário musical por causa dos estilos parecidos e da mesma idade. Agora, as duas fizeram questão de desmentir qualquer rivalidade entre elas. “Eu sempre fui muito fã sua, ia nos shows, tinha todos os Cds, você é um exemplo para todo mundo e para mim também", disse Wanessa. E Sandy completou: “Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de: precisa ter intriga, rivalidade, contraponto...”. Assim, Wanessa comemorou: “O mais legal foi ver que os fãs, que entraram nessa pilha, quando vira a gente fazendo esse movimento se libertaram também”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!