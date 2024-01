Samara Felippo abre álbum de fotos de viagem com as filhas: "Inesquecível"

A atriz Samara Felippo dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos da viagem que fez com as filhas Alícia e Lara

Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça-feira, 23, para abrir álbum de fotos da viagem que fez com as filhas, Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

Como a filha mais velha está morando atualmente com o pai nos Estados Unidos e a caçula foi passar as férias com eles, a atriz decidiu visitar as meninas na Califórnia, e aproveitou para se divertir na neve com elas.

No feed do Instagram, Samara compartilhou alguns registros da viagem, incluindo um passeio para andar de esqui, e celebrou o momento que passou com Alícia e Lara. "Mais dessa viagem inesquecível com elas. Mais de nós", se derreteu a mamãe, que já voltou para o Brasil com a caçula.

Confira as fotos:

Despedida da filha mais velha

Neste sábado, 20, Samara Felippo usou suas redes sociais para desabafar após passar uma temporada de férias com sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. Com lágrimas nos olhos, a atriz contou que sofreu muito após se despedir da primogênita, que agora mora com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista apareceu no aeroporto ao lado de sua filha caçula, Lara, que está com 10 anos e também é fruto do antigo relacionamento com ex-atleta.

Emocionada, a atriz dividiu detalhes da despedida: "A gente já está para embarcar de Sacramento para Dallas e depois de Dallas para São Paulo. Eu e a minha baixinha. Foi muito difícil me despedir da Alícia, senhor do Céu, mas é isso. Ela está vivendo a vidinha dela aqui, se adaptando, e quando ela quiser voltar, a gente vai estar esperando ela, né filha?", disse a atriz com os olhos marejados após dar tchau para sua primeira herdeira. Confira o desabafo completo!