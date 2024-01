Samara Felippo ganha elogios ao dançar com a filha caçula

A atriz Samara Felippo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um vídeo dançando ao com a filha caçula, Lara

Samara Felippo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao surgir dançando ao lado da filha caçula, Lara, de 9 anos.

No vídeo postado no feed do Instagram, a atriz e a herdeira aparecem de blusa, calça e um boné, e arrasam ao fazer uma coreografia. Ao dividir o registro, a artista ironizou o fato de muitas vezes ser atacada por não ser uma boa mãe.

"Eu sou uma ótima mãe sim, coloquei até esse boné virado que ela pediu!! Aiiii essa gente que me julga viu, não enxerga meu esforço nessa coreo!!", escreveu Samara na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para mãe e filha. "Mandou muito bem", disse uma seguidora. "Excelente mãe e dançarina", escreveu outra. "Nunca se importe com os outros. Use seu tempo e forças para ser desse seu jeito autêntico e genial", falou uma fã.

Vale lembrar que Samara viajou para Califórnia, nos Estados Unidos, para reencontrar a filha mais velha, Alícia, de 11 anos, que está morando com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, e para buscar a caçula, Lara, que foi passar as férias com eles.

Confira o vídeo:

O reencontro com a filha caçula

Samara Felippo usou as redes sociais para mostrar o reencontro com a filha caçula, Lara, de 9 anos, que está aproveitando as férias na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado da irmã mais velha, Alícia, de 11 anos, que atualmente mora com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

Nos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo do momento em que reencontrou a menina, que vai voltar para o Brasil com ela. "Quem ainda não encontrei foi a Lara. Estou há quase dois meses sem vê-la. Mas ela volta para o Brasil comigo, a Alicia fica. Estou esperando ela chegar", disse ela no começo do vídeo. Em seguida, ela mostra a caçula chegando. "Olha quem eu encontrei! Gente, não dá! Videochamada é legal, é tecnológico. Mas esse cheirinho, essa pele", completou a artista, visivelmente emocionada. Confira!