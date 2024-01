Após 2 meses, Samara Felippo celebra reencontro com a filha nos EUA

A atriz Samara Felippo viajou para os Estados Unidos e mostrou o reencontro com a filha caçula, Lara, que passou as férias com a irmã e o pai

Samara Felippo usou as redes sociais para mostrar o reencontro com a filha caçula, Lara, de 9 anos, que está aproveitando as férias na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado da irmã mais velha, Alícia, de 11 anos, que atualmente mora com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

Nos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo do momento em que encontrou a menina, e matou a saudade enchendo a pequena de beijos. Ela falou sobre a falta que estava sentindo de Lara, que vai voltar para o Brasil com ela.

"Quem ainda não encontrei foi a Lara. Estou há quase dois meses sem vê-la. Mas ela volta para o Brasil comigo, a Alicia fica. Estou esperando ela chegar", disse ela no começo do vídeo. Em seguida, ela mostra a caçula chegando. "Olha quem eu encontrei! Gente, não dá! Videochamada é legal, é tecnológico. Mas esse cheirinho, essa pele", completou a artista, visivelmente emocionada.

Em novembro, Samara contou nas redes sociais sobre a decisão da filha mais velha de ir morar com o pai nos Estados Unidos, e na hora da despedida, ela caiu no choro. "Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui. Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo", disse ela na ocasião.

Confira:

Samara Felippo com as filhas - Reprodução/Instagram

Samara Felippo destaca suas curvas em look fio-dental

A atriz Samara Felippo agitou as redes sociais ao compartilhar fotos apenas de biquíni no estilo fio-dental durante um dia de sol. Ela aproveitou o seu tempo de descanso para renovar o bronzeado em caprichou nas poses na hora das fotos. A beldade apareceu de frente e de costas para exibir seu corpão curvilíneo. Confira!