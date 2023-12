Samara Felippo destaca suas curvas em look fio-dental nas novas fotos

Com o corpão escultural, Samara Felippo capricha nas poses em fotos de frente e verso ao renovar o bronzeado em sua casa

A atriz Samara Felippo agitou as redes sociais ao compartilhar fotos apenas de biquíni no estilo fio-dental durante um dia de sol. Nesta semana, ela aproveitou o seu tempo de descanso para renovar o bronzeado em caprichou nas poses na hora das fotos.

A beldade apareceu de frente de frente e de costas para exibir seu corpão curvilíneo. Inclusive, ela falou sobre as fotos que a atriz Paolla Oliveira também postou nesta semana apenas de biquíni.

Na legenda do post, Samara disse: “Paolla, a gente é muito gostosa! Só isso!”. Assim, nos comentários, os fãs encheram a atriz de elogios. “Você está simplesmente linda, maravilhosa, sensual, charmosa e provocante”, afirmou um seguidor. “Deusa demais”, afirmou outro. “Perfeição que define”, declarou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Samara Felippo (@sfelippo)

Filha de Samara Felippo se muda para a casa do pai

No final de novembro, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um tchau para a herdeira.

“Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui”, iniciou.

“Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo. Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar. Te amo meu amor!!! Voa! Quero te ver crescer sendo livre e feliz!”, ela finalizou a publicação emocionante.