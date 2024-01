Samara Felippo sofre ao se despedir da filha nos EUA: ‘Quando quiser voltar’

Com os olhos marejados, Samara Felippo relata momento difícil após visitar a filha, Alicia, que mora com o pai nos Estados Unidos

Neste sábado, 20, Samara Felippo usou suas redes sociais para desabafar após passar uma temporada de férias com sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. Com lágrimas nos olhos, a atriz contou que sofreu muito após se despedir da primogênita, que agora mora com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Samara apareceu no aeroporto ao lado de sua filha caçula, Lara, que está com 10 anos e também é fruto do antigo relacionamento com Leandrinho. Emocionada, a atriz dividiu detalhes da despedida: "A gente já está para embarcar de Sacramento para Dallas e depois de Dallas para São Paulo”, iniciou.

"Eu e a minha baixinha. Foi muito difícil me despedir da Alícia, senhor do Céu, mas é isso. Ela está vivendo a vidinha dela aqui, se adaptando, e quando ela quiser voltar, a gente vai estar esperando ela, né filha?", disse a atriz com os olhos marejados após dar tchau para sua primeira herdeira. Larinha também apareceu emotiva com a despedida.

Apesar do sofrimento, Samara contou que sempre apoiará a menina: "É a vida, filhos são para o mundo. Escolhas, decisões, responsabilidades em cima dessas escolhas, mas a porta está aberta para quando ela quiser voltar. A gente te ama demais! Apoiamos as suas escolhas e decisões com respeito, responsabilidade e acolhimento!”, disse.

Samara Felippo desabafa sobre despedida da filha - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Alicia decidiu morar com seu pai em novembro do ano passado. Samara dividiu detalhes da escolha da jovem em suas redes sociais: “Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e para ela. Filhos são pro mundo”, disse.

Samara ainda revelou que a caçula também pretende se mudar no futuro: “Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar”, explicou.

Samara Felippo surge com as filhas após ficar dois meses longe:

Pouco tempo depois que Alicia se mudou para a casa do pai, Lara decidiu visitar sua irmã e passar uma temporada nos Estados Unidos. Por isso, Samara Felippo passou dois meses longe de suas herdeiras. No começo deste ano, a atriz viajou para reencontrar as filhas e dividiu detalhes do momento emocionante em que se viram.

Em um post nas redes sociais, a estrela mostrou fotos dos passeios com as meninas na região de Sacramento, na Califórnia, e contou que esta é a primeira vez que todas foram ver a neve: “Do primeiro encontro em Sacramento/CA depois de 2 meses até nosso passeio levando elas pra ver neve pela primeira vez… nós, nós 3”, celebrou.