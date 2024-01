Samara Felippo surge com as filhas após ficar dois meses longe das herdeiras

Após as filhas terem ido para os Estados Unidos há dois meses, Samara Felippo reencontra as herdeiras e mostra fotos dos passeios em família

A atriz Samara Felippo está em uma viagem de férias com suas filhas, Alicia e Lara, após ficar dois meses longe das herdeiras. As meninas foram passar uma temporada na casa do pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Assim, a artista aproveitou o período de férias de início de ano para reencontrar as filhas no exterior.

Em um post nas redes sociais, a estrela mostrou fotos dos passeios com as meninas na região de Sacramento, na Califórnia, e contou que esta é a primeira vez que todas foram ver a neve.

"Do primeiro encontro em Sacramento/CA depois de 2 meses até nosso passeio levando elas pra ver neve pela primeira vez… nós, nós 3. Estou montando um reels mas por enquanto fiquem com essa chuva de amor!!! Que saudade que eu tava!!!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Filha de Samara Felippo se muda para a casa do pai

No final de novembro, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um tchau para a herdeira.

“Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui”, iniciou.

“Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo. Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar. Te amo meu amor!!! Voa! Quero te ver crescer sendo livre e feliz!”, ela finalizou a publicação emocionante.