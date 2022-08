Sabrina Sato compartilha TBT das férias em família

A apresentadora Sabrina Sato publicou um TBT em suas redes sociais relembrando suas férias com o marido Duda Nagle e a filha Zoe

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 19h50

Nesta quinta-feira, 11, Sabrina Sato (41) entrou no clima de TBT e compartilhou em seu Instagram algumas fotos relembrando suas férias em família.

“TBT das férias que já estamos com saudade”, escreveu a apresentadora na legenda das três fotos na Ilha Exuma.

Nas fotos, Sabrina apareceu com um biquíni azul e ao lado do seu marido Duda Nagle (39) e da filha Zoe (3).

Os seguidores de Sabrina adoraram as fotos publicadas! “Eu amo essa família”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: "Maravilhosa, linda família”.

Após passarem pelos parques da Disney em Orlando, Sabrina e a família visitaram a Ilha de Exuma, onde nadaram com tubarões.

Maternidade!

Nesta última quarta-feira, 10, Sabrina compartilhou alguns cliques relembrando a época em que amamentava a filha.

"Gente… nós estamos no Agosto Dourado que é o mês do aleitamento materno. Aproveito pra relembrar com vocês, alguns momentos do período que a ZoZo mamava. Olhando essas fotos, eu lembro de como fui feliz e como foi um grande presente da natureza poder amamentar minha filha", escreveu.