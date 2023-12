Sabrina Sato abre álbum de fotos da viagem com Ronaldo e Celina Locks

Na Bahia, Sabrina Sato curte viagem com Ronaldo e sua esposa, Celina Locks, e abre álbum de fotos do passeio em suas redes sociais

A apresentadora Sabrina Sato está aproveitando ao máximo os últimos dias do ano. Nesta sexta-feira, 29, a musa compartilhou o álbum de fotos de sua viagem à Bahia, onde ela está curtindo o seu Ano Novo com amigos e família.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-BBB apareceu curtindo um dia de barco e exibiu seu corpão com um biquíni de oncinha. Além disso, ela também mostrou que está na companhia do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, a modelo Celina Locks. A filha do craque, Maria Sophia, de 14 anos, também estava presente.

Sabrina ainda mostrou cliques encantadores de sua filha Zoe, de 5 anos, de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. No clique, a menina apareceu com uma linda faixa de flores vermelhas no cabelo. A mãe da apresentadora, Dona Kika Sato, também apareceu no álbum, enquanto dançava alegremente em um passeio de barco.

"Férias", escreveu a famosa na legenda da publicação. Ela também apareceu no perfil de Celina na rede social, quando se assustou com uma brincadeira da amiga. No registro, a modelo fingiu que tinha uma cobra na embarcação que elas estavam curtindo e caiu na risada com a reação de Sabrina.

Confira as publicações:

Sabrina Sato passa Natal com Adriane Galisteu

No último dia 25, as apresentadoras Sabrina Sato e Adriane Galisteu se encontraram para celebrar o dia de Natal. As famosas reuniram suas famílias para uma festinha especial com direito a um Grinch vestido de papai Noel.

Na rede social, a loira compartilhou registros do momento e revelou que ela é vizinha da ex-BBB. As duas têm casas em um condomínio e aproveitaram a proximidade para celebrarem a data com mais animação.

"Papo de vizinhas…", escreveu Adriane Galisteu ao postar os cliques. O ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, também surgiu nos registros. "Muito legal", falou ele que passou Natal com a filha, Zoe, e a família da ex.