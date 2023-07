Romana Novais esbanja beleza ao curtir passeio de barco em Istambul: "Hipnotizada"

Romana Novais, mulher do DJ Alok, mostrou fotos curtindo o pôr do sol durante sua viagem com uma amiga

Romana Novais, mulher do DJ Alok, está curtindo uma viagem de férias ao lado de uma amiga, e nesta quarta-feira, 12, ela encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos mostrando alguns registros de seus passeios.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a médica e influenciadora digital aparece esbanjando beleza ao curtir o pôr do sol durante um passeio de barco pelo canal de Bósforo, em Istambul, na Turquia. Em alguns registros, ela aparece na companhia de Jaya Achkar.

Ao dividir as belas imagens, ela confessou que ficou hipnotizada com ao assistir o pôr do sol. "Fiquei hipnotizada nesse pôr do sol em Istambul. Foi lindo, arrepiante, exótico! Assistimos do canal de Bósforo que divide Istambul entre duas regiões: europeia e asiática. Jaya Achkar, te amo e obrigada por esse momento único!", disse ela, agradecendo a amiga.

Nos comentários da postagem, os seguidores exaltaram a beleza de Romana e também do local. "Maravilhosa", disse uma fã. "Meu Deus, que mulher linda", escreveu outra. "Lugar lindo", comentou uma seguidora. "Eu sempre hipnotizada na sua beleza", falou mais uma.

Confira as fotos:

Esposa de Alok mostra detalhes de sua clínica milionária em São Paulo

A médica e influenciadora digital Romana Novais deixou os fãs impressionados ao apresentar pela primeira vez em detalhes o projeto de paisagismo de sua clínica luxuosa, localizada em um dos bairros com o aluguel de imóveis mais caro de São Paulo.

Não satisfeita, a esposa do DJ Alok desembolsou uma fortuna e além de comprar o espaço ela fez questão de reprojetar a estrutura do local para construir sua clínica dos sonhos. Nas redes sociais, Romana tem dividido com os seguidores cada etapa do processo.

De acordo com ela, o local será referência em tricologia, cabelo e doenças de couro cabeludo, além de outras especialidades dessa área. "Oiê, agora entramos na parte boa, na parte leve da clínica, que é a parte de escolher paisagismo a chegada dos móveis, decoração, essa parte que é delícia, né?! [...] Agora eu estou indo ali escolher pessoalmente as plantas, a gente vai ter uma oliveira", disse ela em um Story compartilhado em sua conta oficial no Instagram.