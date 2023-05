Rodrigo Lombardi joga golfe durante passagem por Portugal

Ator Rodrigo Lombardi compartilha momentos de lazer no país europeu

Nesta segunda-feira, 22, o ator Rodrigo Lombardi (46) usou suas redes sociais para mostrar um pouco de sua tarde de lazer durante sua passagem em Portugal. Jogando Golfe, o famoso arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“Mais um dia de golfe… Vale do Lobo, lindo!”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Rodrigo, que está em Algarve, Portugal, praticando o esporte, posou para os cliques enquanto se divertia, com um look que era composto por uma camisa polo, um chapéu, calça e cinto.

Os comentários foram inundados de seguidores apaixonados pelo ator. “Partiu Vale do Lobo ver o homem da minha vida [risos]”, brincou uma internauta. “Aí, Rodrigo, sou tanto sua fã, vem tomar um café na minha casa”, pediu uma outra. "Ai que gato, simplesmente o amor da minha vida”, exclamou uma terceira. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Rodrigo Lombardi.

Veja a publicação feita pelo ator Rodrigo Lombardi mostrando seu dia de golfe durante sua passagem por Portugal:

Rodrigo Lombardi surge elegante ao ser fotografado jogando golfe no Rio de Janeiro

Não é de hoje que todos sabem que Rodrigo Lombardi é um grande entusiasta do golfe! No mês de março, o famoso foi visto mostrando toda sua elegância enquanto jogava uma partida na cidade do Rio de Janeiro. Em um clube localizado na Barra da Tijuca, o ator vestia uma camisa social branca do time de futebol São Paulo por cima de uma camiseta de mangas compridas, calça bege e sapato social marrom. Rodrigo foi fotografado com o taco de golfe em mãos durante a partida e ainda foi visto andando em um carrinho.