Renato Góes posta linda foto de Thaila Ayala com o filho à beira-mar: ''Ser feliz''

Curtindo Búzios com a família, ator Renato Góes se derrete ao mostrar momento encantador de Thaila Ayala com o filho na praia

O ator Renato Góes (35) usou as redes sociais para se declarar para sua família ao compartilhar um registro durante viagem para Búzios!

Curtindo dias de descanso na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, o intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão se derreteu ao publicar lindo clique da esposa, Thaila Ayala (36), e do filho do casal, Francisco, de um aninho, na praia.

Grávida, desta vez, à espera de uma menininha que vai se chamar Tereza, a artista surgiu de biquíni, sentada na areia à beira-mar brincando com o herdeiro, deixando à mostra a barriguinha da gestação. Na imagem, publicada no Instagram, a mamãe aparece esbanjando felicidade ao levantar o pequeno pelos braços. "Ser Feliz", escreveu Renato Góes ao legendar a postagem.

"Muito", disse Thaila nos comentários da publicação. "Amores meus", babou Julia Faria. "Que foto perfeita!!!", "Que foto mais linda do mundoooo. Transborda amor", "Parabéns, Renato Goés, pelo seu príncipe. Lindo. E sua Tereza que já está chegando. Deus abençoe você e sua família", disseram ainda os fãs.

Confira a foto de Thaila Ayala com o filho:

Grávida, Thaila Ayala exibe barriguinha em dia de praia com a família

No domingo, 11, a atriz Thaila Ayala encantou a web ao compartilhar um álbum de fotos de dia de praia na companhia de sua família! Aproveitando o final de semana em viagem para Búzios, a famosa surgiu ao lado do maridão, Renato Góes, e do filho, Francisco, à beira-mar.

À espera de mais um bebê, a mamãe coruja exibiu a barriguinha ao posar de biquíni azul nos registros publicados em seu perfil no Instagram. Em alguns cliques, ela aparece se divertindo com o pequeno na areia da praia e dentro do mar. "Um álbum pra morrer de amor! Que diaaaaaa!!!!", declarou Thaila.

