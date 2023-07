Renata Vasconcellos aproveita férias para visitar Cecilia Malan em Londres: ‘20 anos’

Jornalistas Renata Vasconcellos e Cecilia Malan se reencontram na capital da Inglaterra e celebram momento

Neste último domingo, 9, a jornalista Renata Vasconcellos decidiu encantar a internet! Tirando uns dias de férias do Jornal Nacional, a âncora do programa revelou que está curtindo muito os merecidos dias de descanso durante uma viagem para Londres, na Inglaterra. Na capital inglesa, ela encontrou a jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da TV Globo na cidade desde 2005.

“E lá se vão quase vinte anos… Prosa boa!”, escreveu a jornalista e apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Renata e Cecilia aparecem se abraçando e sorrindo bastante. “Olhos apertados pelo afeto. Uma das primeiras pessoas que eu conheci no meu primeiro dia na Globo, quase 20 anos atrás. Amiga querida e exemplo desde então!”, escreveu a correspondente, em seu respectivo post.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios. “Divas, icônicas, rainhas do jornalismo!”, disparou uma usuária. “As duas jornalistas mais lindas e chiques da televisão”, exaltou uma outra pessoa. “Sou fã da competência, elegância e beleza das duas”, exclamou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Renata Vasconcellos e Cecilia Malan.

Renata Vasconcellos e Willian Bonner anunciaram suas férias do programa jornalístico da TV Globo no último dia 23 de junho. Quem está no comando do Jornal Nacional no momento são os jornalistas Ana Paula Araújo e Heraldo Pereira.

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellosfez uma rara aparição em público com o marido, e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.