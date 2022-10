Regina Casé faz alerta após ser retirada de voo por causa de objeto proibido: "Um susto"

A atriz Regina Casé relatou nas redes sociais o perrengue que passou enquanto tentava embarca para Portugal

Regina Casé (68) revelou aos seguidores das redes sociais que foi retirada de um voo do Brasil para Portugal por causa de um objeto proibido que estava carregando em sua mala.

Em seu perfil no Instagram, a atriz gravou um vídeo para dar detalhes sobre o perrengue que passou porque estava levando uma bateria de celular na mala de viagem, o que é permitido apenas em bagagens de mão.

Aos risos, ela surgiu acompanhada dos funcionários do aeroporto e aproveitou para fazer um alerta para os seguidores. "Eu já estava embarcando, dei a volta por dentro aqui, larguei Estevão lá e estou andando de carro por todo o aeroporto. Estou quase indo para Portugal de carro. Vou ter que abrir minha mala para tirar uma bateria de celular", contou a artista na gravação.

Já na legenda, Casé deu mais detalhes sobre o ocorrido. "Gente! Vocês sabiam que não pode mais levar nem uma bateriazinha daquela simples, fininha pro celular, na mala??? Ontem [terça-feira] levei um susto! Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto", revelou.

Em seguida, a atriz elogiou os funcionários do aeroporto. "Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, pra abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão. Então, se liga gente! Se vocês não querem viver uma experiência como essa kkkkk. Mas sabe que no final eu adorei? Tanta gente legal que fui encontrando pelo caminho", completou.

Vale lembrar que Regina Casé está na nova novela do Globoplay, Todas as Flores. Na trama, ela interpretará a vilã Zoé.

Confira o relato de Regina Casé sobre o perrengue no aeroporto:

